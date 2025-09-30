A 65 años de Los Picapiedra: la nostalgia prehistórica

Cuando los dinosaurios compartían espacio con urbanizados cavernícolas, una familia reinaba: Los Picapiedra. El primer episodio de la cuaternaria estirpe, creada por William Hanna y Joseph Barbera, fue propalado el 30 de setiembre de 1960, por la señal de ABC. Desde entonces, la ciudad de Piedradura (Bedrock en el original en inglés) es un lugar de referencia en la geografía emocional del público mayor de 35 años.

Nació como una comedia de situaciones basada en los contrastes: Pedro (Fred Flintstone) lleva la iniciativa mientras su vecino Pablo (Barney Rubble) será el obligado cómplice. En la versión castellana llevan nombres de apóstoles, pero se comportan más como una pareja cervantina: un gordo Quijote teje febriles planes mientras un pequeño Sancho intenta hacerle entrar en razón. Serán sus sufridas esposas, Vilma y Betty, quienes terminen rescatándolos de sus fracasados intentos.

Los días de Pedro Picapiedra no diferían mucho de los de cualquier trabajador estadounidense de mediados de siglo XX: ocho horas diarias de trabajo en la cantera, póker los martes con los vecinos, viernes de boliche o con la hermandad de los Búfalos Mojados. Los sábados hacían barbacoas de brontosaurio en el jardín y los domingos, paseos familiares en el troncomóvil. Una transcripción que intentaba ser exacta, pero en cuyas sutiles diferencias se basaba el humor característico de la serie: electrodomésticos reemplazados por animales, pájaros en cámaras fotográficas, ruedas de piedra y baile de puntillas antes de poner en marcha un troncomóvil.

Pero no todo era chiste. A 65 años de distancia, no deja de sorprender la temática de aquella primera serie animada de televisión enfocada en el público adulto. En “Los Picapiedra” se abordaron las angustias de la maternidad y los temores paternos, las ríspidas relaciones entre suegros y yernos, la ludopatía y el sobrepeso de Pedro, el consumismo de Vilma, y, sorprendentemente, la infertilidad en el caso de los Mármol, padres adoptivos del pequeño Bam-Bam.

—De piedradura a Springfield—

Desde su cancelación en 1966, “Los Picapiedra” mantuvo por mucho tiempo su récord como la serie animada más larga, hasta que en 1997 fue derrotada por “Los Simpson”. Aquel cambio evidencia cómo la posmodernidad incidió en los estereotipos de familia: El acriollado Pedro, ha dejado de ser visto como un modelo de representación paterna para pasar a otro mucho más prosaico y vulgar, mucho más macho y bestia: es el caso del Homero Simpson creado por Matt Groening o el Peter Griffin de “Padre de familia”, de Seth MacFarlane.

Mientras tanto, la representación femenina luce parecida. Tanto Vilma Picapiedra como March Simpson o Lois Griffin siguen representando la cordura familiar. Más bien son los hijos quienes adquieren el protagonismo y no son solo bebés. Ellos tienen algo que decir.

Canteras que se convierten en plantas de energía nuclear, una racialmente homogénea Piedradura frente al multiculturalismo irónico de ciudades ficticias como Springfield o Quahog. 65 años son mucho tiempo, y mucho es lo que han cambiado las familias y la forma en que las entendemos. Y la televisión es testigo de eso.