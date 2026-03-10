Escuchar
Alfredo Bryce Echenique. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El veterano escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, fallecido este martes a los 87 años, era uno de los últimos autores vivos de la gran generación del ‘boom’ latinoamericano, coetaneo de Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, aunque algunos expertos le consideraban en los márgenes de este fenómeno literario.

