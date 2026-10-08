La Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura a la poeta canadiense Anne Carson, de 76 años.

Carson junto con la escritora experimental china Can Xue habían sido las favoritas de las casas de apuestas para ganar el premio.

Según la Academia, el premio le fue otorgado por su “obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

Así se vivió el anuncio:

Una de sus obras más emblemáticas es “La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos”, publicada en 2003.

En la edición anterior el premio fue para el autor húngaro László Krasznahorkai.

Desde su primera edición en 1901, este galardón ha sido otorgado a 18 mujeres en comparación con 104 hombres.

Sin embargo, desde desde 2017, el premio ha recaído de forma alterna en un hombre y una mujer. La última mujer en ser honrada con el prestigioso galardón fue Han Kang en 2024.

A comienzos de esta semana se anunciaron tres premios científicos: el Nobel de Medicina (otorgado a tres científicos cuyo trabajo llevó a la creación de una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar el funcionamiento del cerebro), el de Física (que reconoció el trabajo de un científico para revelar los secretos de los neutrinos) y el de Química (que premió a dos investigadores por esclarecer la naturaleza de unas misteriosas imágenes especulares en las moléculas).

El viernes se anunciará el Nobel de la Paz y el Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel se presentará el lunes.