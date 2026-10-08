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Ingrid Carlberg, secretaria de la Academia Sueca, anuncia a Anne Carson como Nobel literatura 2026.
Ingrid Carlberg, secretaria de la Academia Sueca, anuncia a Anne Carson como Nobel literatura 2026.
Por BBC News Mundo

La Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura a la poeta canadiense Anne Carson, de 76 años.

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