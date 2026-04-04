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Resumen

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Steve Jobs ( 1955-2011 ) tenía apenas 21 años cuando fundó Apple en 1976, junto a Steve Wozniak. Lo que vino luego fue una historia de éxito descomunal.
Steve Jobs ( 1955-2011 ) tenía apenas 21 años cuando fundó Apple en 1976, junto a Steve Wozniak. Lo que vino luego fue una historia de éxito descomunal.
/ Michael L Abramson
Por Jorge Paredes Laos

Más que un gigante tecnológico, Apple es un símbolo. Su historia inicial es ya una leyenda. En los primeros meses de 1976, dos muchachos melenudos, Steve Jobs y Steve Wozniak, pasaban el tiempo tratando de ensamblar una computadora personal. Su centro de operaciones eran las oficinas de HP, donde trabajaba Wozniak, pero también un discreto garaje en Los Altos, en la bahía de San Francisco, donde vivía Jobs. Una zona en la que florecía la industria militar y tecnológica, en medio del auge de la contracultura de los hippies, los creadores de videojuegos y los ‘geeks’, comunidades de aficionados de los kits electrónicos.

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