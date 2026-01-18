Arco del Puente: el monumento de la Lima tradicional que volverá a ponerse en pie tras un siglo de olvido

Escuchar
Por Enrique Planas

El ingreso de los virreyes a la ciudad era protocolar. Seguía un conjunto de reglas, honores y formalidades establecidas. Imaginemos su carroza llegando a la Ciudad de los Reyes desde el norte, el actual Rímac. Cruza el antiguo barrio de San Lázaro y alcanza el puente de piedra antes de trasponer triunfalmente el arco. Una imagen que nos lleva a la Lima de inicios del siglo XVIII y que puede reconstruirse ahora al estudiarse los cimientos de esta construcción, olvidada por más de un siglo bajo las piedras y luego el pavimento. Es a partir del hallazgo de los cimientos del arco del puente que Prolima tuvo la iniciativa de reconstruir la estructura completa. Liderado por el arqueólogo Ernesto Olazo, el proyecto prevé recuperar tanto este yacimiento arqueológico como el colindante Molino de Aliaga.

