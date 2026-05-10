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La 61ª Bienal de Venecia permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre de 2026, reuniendo pabellones, instalaciones y exposiciones distribuidas en distintos espacios históricos de la ciudad italiana. (Photo by Simone Padovani/Getty Images)
La 61ª Bienal de Venecia permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre de 2026, reuniendo pabellones, instalaciones y exposiciones distribuidas en distintos espacios históricos de la ciudad italiana. (Photo by Simone Padovani/Getty Images)
/ Simone Padovani
Por Ángel Navarro Quevedo

El último deseo de la curadora Koyo Kouoh antes de morir fue que el arte menos visible llegara a la Bienal de Venecia. Y así fue. La edición 2026 se llamó “En claves menores” (“In Minor Keys”), una propuesta concebida por la primera mujer africana elegida para dirigir la exposición internacional más importante del arte contemporáneo. En ese proyecto se buscaba escuchar las voces que suelen quedar fuera del centro: comunidades indígenas, artistas desplazados, minorías étnicas, territorios atravesados por conflictos o memorias borradas por el relato oficial.

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