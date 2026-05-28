Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En múltiples textos, Vargas Llosa dejó por escrito su testimonio de temprano amor por la lectura. La muestra en la Caslit toma nota de aquellos primeros libros leídos y textos publicados en la prensa.
En múltiples textos, Vargas Llosa dejó por escrito su testimonio de temprano amor por la lectura. La muestra en la Caslit toma nota de aquellos primeros libros leídos y textos publicados en la prensa.
/ PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Por Enrique Planas

“Aprendí a leer a los 5 años, en la clase del hermano Justiniano, en el colegio de la Salle, en Cochabamba”. Así empezó a leer su discurso, el 7 de diciembre del 2010, en el edificio de Fundación Nobel, el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Recordamos estas líneas a propósito de la muestra que desde el 28 de mayo se presenta en la Casa de la Literatura, y que investiga justamente en aquellas primeras lecturas infantiles. Se trata de un recorrido temporal, que vincula al pequeño lector con el escritor bisoño.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.