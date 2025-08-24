“Carmen”, de Georges Bizet, se presenta en el Teatro Municipal, el mismo local donde se presentó por primera vez en Lima en 1887

Podríamos decir que Carmen tuvo dos padres. Por un lado, la novela corta de 1845 del escritor Prosper Mérimée (1803-1870), que sirvió de base para la trama. Por otro, la música del compositor Georges Bizet (1838-1875), quien, sin haber pisado tierra española, creó la más española de todas las óperas, inspirándose en el rico folclore hispano. El libreto fue escrito por Henri Meilhac y Ludovic Halévy, quienes añadieron elementos dramáticos, como el personaje de Micaela, para la adaptación operística. Curiosamente, Meilhac y Halévy también fueron los libretistas de la opereta La Perricholi (1868) de Jacques Offenbach, inspirada en la famosa actriz y amante del virrey Amat, Micaela Villegas.

Hijo de un profesor de canto y sobrino de una pianista, Bizet demostró un gran talento al componer a los 17 años una notable Sinfonía en Do Mayor, que aún se sigue interpretando. A los 19, en 1857, ganó el prestigioso Premio de Roma por la cantata Clodoveo y Clotilde y el Premio Offenbach por su ópera en un acto El Doctor Milagro, que conoció el éxito al presentarse en el Théâtre des Bouffes-Parisiens ese mismo año. Su carrera como operista continuó con obras como Don Procopio, La Guzla de L’Emir y la sinfonía coral Vasco de Gama.

En 1863 se estrenó en París Los pescadores de perlas en el Teatro Lírico. Aunque El Journal des Débats le dedicó una reseña favorable (“Esta ópera contiene un número considerable de bellos trozos expresivos, llenos de fuego y de rico colorido”, afirmaba), otros críticos fueron más severos, acusándolo de imitar a compositores como Richard Wagner y Félicien David. Sin embargo, el fracaso de Los pescadores de perlas no lo desanimó. Comenzó a trabajar en Iván el Terrible, ópera que finalmente dejó inconclusa y que nunca se estrenó en vida del compositor. Por mucho tiempo se creyó que Bizet había quemado el manuscrito, pero fue descubierto años después en los archivos de la Biblioteca del Conservatorio. El interés póstumo por su obra creció, especialmente entre figuras como Friedrich Nietzsche, quien consideraba a Bizet un “liberador” de la influencia de Wagner y elogió la música de Carmen por su ligereza y refinamiento: “La música de Carmen me parece perfecta. Se acerca con paso ligero, sencillo y cortés; es amable y no hace sudar. Todo lo que es bueno es ligero, todo lo que es divino corre sobre pies delicados: primera tesis de mi estética. Esta música es malvada, refinada, fatalista, y sin embargo es popular; su refinamiento es el de una raza, no el de un individuo; es rica; es precisa”, escribió.

En 1864 se casó con Genoveva Halévy, hija de su profesor de música. Su carrera operística no tuvo un éxito comercial inmediato con obras como La bella joven de Perth (1867) y Djamileh (1872). Sin embargo, su música incidental para la obra de teatro La Arlesiana (1872) de Alphonse Daudet fue muy bien recibida, aunque la crítica lamentó el pobre libreto. Luego compuso Pequeña Suite (1873) y la Obertura Patria (1874) que logró un mediano favor del público.

Bizet compuso Carmen para el Teatro de la Ópera Cómica y la obra se estrenó el 3 de marzo de 1875. El público se escandalizó por la personalidad cínica de la protagonista, algo inaudito para la época. Detalles como ver a mujeres fumando en escena y el trágico final al estilo de La Traviata fueron muy mal recibidos. Aunque la ópera tuvo 37 representaciones en su primera temporada, no fue un éxito rotundo. A menudo se atribuye la decepción por esta reacción a la muerte de Bizet, quien falleció tan solo tres meses después, el 3 de junio de 1875, a los 36 años, a causa de un ataque cardíaco. El verdadero éxito de Carmen llegó de forma póstuma, con producciones aclamadas en Viena, Bruselas, Berlín y Londres. Su impacto en la lírica fue inmenso, inspirando el surgimiento de las óperas realistas en las escuelas italiana y francesa.

Siguiendo a Carmen en Lima

Los limeños debieron esperar doce años, hasta la noche del 2 de agosto de 1887, para poder asistir al estreno local de esta ópera francesa en el teatro Olimpo, interpretada por la Compañía Lírica Francesa. “A los limeños, acostumbrados a la escuela italiana, su estreno tampoco gustó”. Como se advierte en el artículo publicado días después en El Comercio, la expectativa era tan alta como la polémica, pues se trataba de una producción “de la nueva escuela”, como se decía. Por entonces, De Bizet no se sabía demasiado. El público estaba avisado de su muerte prematura, y del mediano éxito de sus óperas anteriores, siendo “Los pescadores de perlas” la de mayor predicamento.

En el cartel de aquella debutante “Carmen”, lideraba el elenco Mademoiselle Narbonnet, acompañada por Mme. Vallée en el papel de Micaela, Mme. Ballande como Mercedes, Mme. Rivolta como la gitana Frasquita, Monsieur Serack como Don José, Mr. Genevois como el torero Escamillo, entre otros intérpretes galos.

Carmen volvió a Lima en 1920, para la inauguración del Teatro Forero —construido sobre el terreno del demolido Olimpo, y que una década más tarde se convertiría en el actual Municipal—, con la célebre contralto Gabriella Besanzoni y José Salazar en los roles estelares. Se sabe que el rol de Don José fue una de las grandes interpretaciones del recordado tenor peruano Alejandro Granda, con el que se despidió de la lírica en 1951 en el Teatro Nacional de La Habana.

No hay registro de otras presentaciones hasta un año después del centenario del nacimiento de Bizet: el 9 de enero de 1939, una breve nota en la edición matutina de El Comercio da cuenta del estreno de la ópera de Bizet en el Municipal, con la cantante Sara de Llop como productora e intérprete. En la Navidad de ese año, era la Orquesta Sinfónica Nacional la que ofrecía un concierto al aire libre, en el flamante auditorio del Campo de Marte, con la asistencia del presidente Manuel Prado. Junto a la obertura del Rienzi de Wagner, los valses de Johann Strauss y la urraca ladrona de Gioacchino Rossini, el preludio del primer acto de Carmen destacaba en el programa. Fue tal su éxito, que la Sinfónica solía incluirlo en sus recitales en espacios públicos.

Habrá que esperar a 1950 para que el Municipal acoja su primera gran producción de Carmen, organizada por el empresario Alejandro Borda. Y luego debió pasar un cuarto de siglo, en los actos por el centenario de la muerte del compositor en 1975, para asistir a otro estreno, esta vez un concierto con selecciones de la famosa ópera en la Alianza Francesa. Participó entonces la mezzo-soprano María Teresa Alvarado en el rol de Carmen y el tenor Rodrigo Gonzales como Don José.

El 19 de agosto de 1981, en una corta temporada, Carmen volvió al Teatro Municipal en su versión original, producida por la Asociación Amigos de la Ópera. Fue una empresa personal de la contralto arequipeña Juanita Porras, que entonces triunfaba en Europa. Ella interpretó el papel principal, teniendo como pareja al tenor argentino Livorio Simonella, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional y el coro nacional. Gracias a sus gestiones, la intérprete consiguió que La Scala de Milán prestara los doscientos trajes necesarios para la producción.

Una década después, en setiembre de 1990, El Comercio da cuenta del inicio de la temporada de ópera producida por la Asociación Prolírica, bajo la dirección del fundamental Luis Alva. Su versión de la ópera Carmen de Bizet, nuevamente en el Municipal, resultó memorable. Con Chantal Dubarry y Tibére Raffalli como pareja protagónica, para esta producción tanto el vestuario como los decorados fueron recuperados de la temporada del Municipal de 1950. Desde entonces, otras Carmen han pasado por nuestra ciudad para fascinarnos. La última de ellas es interpretada por la mezzosoprano valenciana Silvia Tro Santafé, siempre en nuestro primer teatro. Con la dirección escénica de Jean Pierre Gamarra y musical de la francesa Nathalie Marin. Un nuevo capítulo en la historia de nuestra tradición lírica.

El dato El Teatro Municipal de Lima (Jirón Ica 377) presentará “Carmen” el 29 de agosto (8 p.m.), 31 de agosto (6 p.m.) y 2 de setiembre (8 p.m.).