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Williams y Pepe, su perro peruano, que se convirtió en la primera mascota de Alison, la hija del escritor, que nació solo dos años más tarde, en 1953.
Williams y Pepe, su perro peruano, que se convirtió en la primera mascota de Alison, la hija del escritor, que nació solo dos años más tarde, en 1953.
Por Enrique Planas

“Arrastraba el mar detrás de ella como un oscuro crimen”, dice el verso de Silvia Plath. Algo parecido sucede con las novelas negras de Charles Williams (1909–1975), ambientadas en grandes espacios, sea en medio del océano o del desierto de Texas. Tomemos, de entre sus 22 novelas, “Calma total”, una de las más populares, adaptada al cine en 1989 por Philip Noyce, con Nicole Kidman, Sam Neill y un desatado Billy Zane. En medio del Pacífico, ​​John y Rae Ingram, una pareja de recién casados, disfruta de la travesía hasta que un bote solitario se aproxima.

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