La creatividad de la diseñadora Adriana Galbani (27) se hizo conocida con el público gracias a las redes sociales. Desde su cuenta de Twitter @grrabbity empezó a compartir su trabajo artístico: dibujos, artes, diseños; y fue a fin del año pasado que decidió hacer el intento de monetizar su talento con el proyecto @Mobpop, un cuaderno para colorear que reconceptualizaba conocidas pinturas.

Ante el éxito del libro ilustrado pasó poco tiempo para que las redes vuelvan a saber de la creatividad de Adriana. El 24 de marzo, recién instaurada la cuarentena, lanzó en Instagram el @festibbity, un festival interactivo de alta dosis de creatividad realizado con un diseño amigable, trazos sencillos y en el que se pueden encontrar conciertos, comida, celebraciones virtuales y souvenirs.

Estas últimas semanas he creado un festival virtual donde hay juegos y conciertos y puedes llevar recuerdos que son ilustraciones mientras visitas en las atracciones 🎡



Pueden verlo en https://t.co/BgciEjlEZx pic.twitter.com/FM9PrpaKTZ — 🦦 (@grrabbity) March 25, 2020

Adriana Galbani es diseñadora de interiores egresada de Sencico, pero trabaja en más de un campo del diseño. En el festibbity ha combinado todos. “El festival nació de una mezcla de ideas que tengo hace tiempo. Me gusta hacer cosas visuales y que la gente participe, que sea interactivo. Así me parece más divertido, tanto para ellos como para mí”, cuenta. Al trabajar con imágenes, Instagram fue la red ideal para armar el festibbity. “Es una de las redes sociales que más se usan y es lo que más mueve a nivel visual. En redes como Twitter no funcionaría”. dice

Adriana Galbani, creadora del @festibbity

Para armar el esquema de la feria debe publicar tres imágenes a la vez, pero partiendo de un diseño más grande y armónico. “Me inspiré en esas fotos que se cortan y forman un todo. Hace años vi el perfil de un artista, Simone Cihlar, que armó una cuenta de Instagram para Anderson .Paak Art (@simplyandy) que era un todo, armaba un collage. Así me quedé con la idea de armar algo grande, que siempre crezca y donde una cosa siempre esté relacionada con la otra”, explica. “Si Instagram cambia su formato a cuatro imágenes por línea, el proyecto se va al tacho”, añade con humor.

El hambre y la creatividad

Hay dos cosas que animaron a Adriana a empezar este proyecto. La primera tiene que ver con conseguir algunos soles extras: “Me iba a mudar a inicios de año y pensé en hacer una kermes virtual y vender mis dibujos para juntar algo de dinero. Pero hacer solo una exposición no me hacía gracia, así que la idea fue evolucionando a algo más grande. Me gustaba la idea de tener música y de ambientarlo en algo como un parque de diversiones. Me encantan los juegos mecánicos”.

Y la segunda, con la interacción que le gusta generar con el público: “Unas semanas antes de que entremos en cuarentena, un día que estaba aburrida, puse un twit en el que ofrecía dibujar retratos con un trazo sencillo, como una caricatura. Fue un éxito. Y ese mismo trazo con el que dibujé aquella vez es el que finalmente usé para dibujar el festibbity”. Y así fue.

En el festibbity se puede pasear por el túnel del amor, usar el tobogán espacial, celebrar tu cumpleaños, encontrar comida saludable, ver conciertos de Pamela Llosa, Elisa Tokeshi y más artistas y, por supuesto, llevarte souvenirs.

Feria sostenible

“Yo quiero que siga creciendo, tengo un montón de ideas que quiero poner”, dice Adriana, quien ha encontrado en esta cuarentena un tiempo y espacio para ir alimentado el festibbity. “Las primeras personas que se han presentado en el festival yo las busqué, luego me empezaron a buscar para participar; y me empezaron a sugerir que cobre entrada, pues no estaba ganando dinero con esto. De verdad al principio no lo había pensado así. Por ahora lo único que vendo son mis dibujos, retratos como souvenirs de la visita al festibbity“, añade.

A futuro piensa trabajar con más gente, incluir nuevas posibilidades de retratos dentro del festival y hasta aparecer en la gráfica. “Nunca había pensado que esto tendría éxito”, dice sinceramente contenta. ¿No conoce aún el festibbity? Dese una vuelta por la cuenta de Instagram y diviértase.