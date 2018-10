Una conversación con Daniel Roa, integrante del grupo musical colombiano Bosque encantado

Daniel Roa es músico y compositor, pero su trabajo como profesor le hizo descubrir la gran creatividad que tienen los niños. Por eso decidió unir sus dos grandes pasiones para dedicarse a hacer canciones infantiles. En este proyecto lo acompañan Tatiana Samper, bióloga, y Camila Rivera, ingeniera industrial, quienes también buscan infundir valores en los niños a través de sus composiciones. Juntos conforman Bosque Encantado, grupo musical que acaba de ser nominado a Mejor Álbum de Música Latina para Niños en los Premios Grammy que se celebrará el 15 de noviembre.

¿En qué se inspira un Bosque Encantado para crear sus canciones?

Parte un poco de las culturas indígenas que entienden los valores a través de los animales. Los indios lakotas encontraban virtudes y sabidurías en los animales que vivían en su entorno. Nosotros nos inspiramos en esa información para crear nuestras canciones. Por ejemplo, la canción de las abejas habla del poder del trabajo colectivo, y la composición de los loros habla de aprender a dar las gracias por lo que uno tiene en la vida.

¿Cómo es el proceso de creación?

Tenemos procesos flexibles de composición, no hay una metodología muy estricta o cuadriculada. A veces llega porque sentimos que hay un animal del que tenemos que hablar, entonces empezamos a aterrizar la información. Otras veces llega por un ritmo, sabíamos que queríamos un joropo en el disco, pero no sabíamos qué animal iba a cantar el joropo. Con el tiempo nos dimos cuenta que ese animal era el armadillo.

¿ También han publicado libros?

Claro, los nueve animales o historias que contamos dentro de las canciones del primer disco lo convertimos en un gran historia que se llama el Bosque encantado y el misterio del agua. Una historia protagonizada por dos hermanos: Aluna y Karún, quienes viven en la aldea arcoiris. Pero el poblado ha perdido su color y alegría porque el agua no llega y los únicos que pueden descubrir el misterio son los hermanos. Con esta historia se escribió un libro para la editorial Planeta y se realizó una serie audiovisual compuesta por nueve capítulos.

El Bosque encantado realiza creaciones colectivas, ¿en qué consisten?

Es poner a los niños en una disposición creativa para crear algo, puede ser una letra o una música. Hace unos años nos invitaron a hacer una creación colectiva con niños en comunas de Medellín. Trabajamos con cinco grupos de niños, cada comuna compuso una estrofa y al final se creo una canción hermosa para la paz. Hemos realizado el mismo proceso en Montería y Cartagena.



¿A qué se debe su visita al Perú?

Por todo el trabajo que hemos venido realizando, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) nos invitó a realizar una labor muy bonita y retadora. Hemos creado una canción con familias venezolanas en Lima. La OIM es consciente de la realidad que se está viviendo en torno a la migración; por eso quieren contribuir a la integración.

¿Cómo han recibido la nominación a los Grammys?

Este segundo disco tiene algo muy especial, porque hemos trabajado con músicos de muchos lugares. Entonces la nominación nos hace felices, porque creo que es un reconocimiento no solo de este disco, sino del labor que ha hecho el Bosque encantado durante siete años. A veces en este tipo de trabajo no se ve tan claramente el reconocimiento. Lo sientes a través de la gente, cuando te oye; pero el Grammy es algo más concreto.

¿Cómo caracterizarías al público infantil?

He tenido la posibilidad de pasar por diferentes públicos, porque también he tenido proyectos dirigido a adultos. Me he dado cuenta que no hay publico más honesto y transparente que el infantil. Si les gusta, les gusta; si no les gusta, no les gusta. Es un privilegio hacer música para este público, porque recibimos mucho amor de vuelta.

¿Crees que se les suele subestimar?

Si eso pasa, creemos que los niños son básicos para oír, pero a través de los años nos hemos dado cuenta que tienen capacidad de análisis, a veces pueden discriminar los instrumentos. No debemos subestimarlos, debemos hablarles desde un lenguaje contemporáneo de la música.

¿Qué opinas de los productos musicales destinados a niños?

La música infantil suele estar pensada para que el niño se atolondre, para que se quede pegado a la pantalla, hipnotizado. Sin embargo, ellos están preparados para recibir contenido sensible y mensajes contundes. Los papás debemos estar dispuestos a que estos mensajes les lleguen; porque quienes van a cuidar y ser conscientes del planeta donde vivimos son los niños. Por eso, la información que transmite el Bosque encantado es acerca de la vida, el cuidado de los recursos y la conciencia de que vivimos en un mundo que no es inagotable.