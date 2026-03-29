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Tejedoras cusqueñas en pleno trabajo: la mirada de Cristina Gutiérrez nos ofrece una visión distinta a la de arqueólogos o etnógrafos.
Tejedoras cusqueñas en pleno trabajo: la mirada de Cristina Gutiérrez nos ofrece una visión distinta a la de arqueólogos o etnógrafos.
/ Oleh_Slobodeniuk
Por Enrique Planas

Si la historia pudiera entenderse como una pieza textil, la del Perú sería un tejido de una complejidad técnica y belleza asombrosa, pero atravesado por rasgaduras profundas, zurcidos a la vista y flecos inacabados. Para la lingüista e investigadora Cristina Gutiérrez, desde tiempos prehispánicos, el textil no fue considerado solo un objeto suntuario o decorativo; era, fundamentalmente, un texto. Un sistema de códigos que, a falta de una escritura, servía a los antiguos peruanos y peruanas fijar su cosmovisión, da cuenta del poder de quien los viste y transmitir la memoria de generación en generación. Sin embargo, como afirma en su libro “Textil: Mujeres de poder en los Andes Centrales”, en algún punto de nuestro proceso republicano perdimos la capacidad de leer aquellas fibras.

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