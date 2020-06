En abril del año 2018 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) acordó declarar el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta.​​ Un año antes se había empezado a celebrar los 200 años de la creación de este vehículo que hizo posible que no pocos cambios sociales viajen en dos ruedas,.

Hagamos un breve repaso histórico:

Aunque los primeros bocetos de algo similar a una bicicleta se encuentran en los pergaminos de Leonardo Davinci, ubicamos en 1817 el aparato construido por el barón alemán Karl von Drais, la primera bicicleta. Llamada Draisinne, draisiana o velocípedo, estaba construida en madera y funcionaba empujándose con los pies. Se trataba de una especie de carrito de dos ruedas, colocadas una detrás de otra, y un manillar. La persona se mantenía sentada sobre una pequeña montura, colocada en el centro del dispositivo, mientras que sus brazos descansaban sobre el mencionado manubrio y con las manos sostenía una vara de madera, unida a la rueda delantera, que giraba en la dirección hacia la cual quería ir el conductor.

En 1817, el barón alemán Karl Christian Ludwig Drais von Sauerbronn diseñó el primer vehículo de dos ruedas con dispositivo de dirección.

Aunque se atribuye al herrero escocés Kirkpatrick MacMillan la modificación del velocípedo al incorporarle pedales, en 1839, fue el inglés Thomas McCall quien empezó a fabricar este modelo en 1861. Al añadir los pedales el vehículo se hizo mucho más sencillo de manejar, pues hacían girar la rueda trasera gracias a la conexión con largas varillas, y permitían que la bicicleta sea manejada sin que el ciclista tenga que mantener los pies en el suelo. Pero aún faltaban mejoras. La web bicyclehistory.net le atribuye al inglés James Starley (1830 - 1871) la paternidad de la industria de la bicicleta, pues “además de revolucionar la industria de la bicicleta con la perfección de los sistemas accionados por cadena, también desarrolló el primer modelo de engranaje diferencial que se convirtió en la piedra angular del sistema de transmisión de automóviles”. Su creación más famosa es la gran bicicleta llamada Ariel, la que presentaba una rueda delantera mucho más grande que la trasera. Esto hizo más sencillo que los ciclistas conduzcan en terrenos desiguales, pero las caída e incluso el bajarse de la bicicleta era no solo complicado, sino también peligroso.

La bicicleta creada en 1871 por James Starley

Tras la muerte de James Starley, sus hijos continuaron produciendo bicicletas y fue su sobrino John Kemp Starley quien, en 1884, creó la llamada “bicicleta de seguridad”, estableciendo con ella las características que siguen vigentes hasta hoy: diseño con dos ruedas de 26 pulgadas y un sistema de cadena que transfiere la potencia a la rueda trasera. La invención de las ruedas neumáticas, en 1888, hizo más cómodos los trayectos, y las bicicletas pronto comenzaron a exportarse al resto de Europa y América.

Bicicletas para el movimiento feminista

Así, la bicicleta que representó una alternativa para los traslados, dejando de lado los carruajes y los caballos, empezó a producirse en masa a partir de 1890. Esto ocasionó que las mujeres comiencen a usarlas cada vez más, ocasionando por supuesto, más de una incomodidad. En una entrevista para el New York World de 1896, la escritora, feminista y sufragista Susan B. Anthony dijo: “La bicicleta ha hecho más por la emancipación de la mujer que cualquier otra cosa en el mundo. La bicicleta brinda un sentimiento de independencia. En el momento en que la mujer se sube a su bici se observa la imagen de la feminidad sin límites”.

Esas hermosas palabras tenía asidero: la bicicleta permitió a la mujer liberarse de la dependencia del hombre para poder viajar, pues podían recorrer grandes distancias en un medio de transporte individual, lo que les abrió la posibilidad de participar y organizar muchas más actividades fuera del hogar. Además, al transportarse en bicicleta, tuvieron que buscar una forma distinta de vestirse, dejando de lado los restrictivos trajes de la época victoriana, incompatibles con cualquier tipo de ejercicio físico. Los corsés, enaguas y las blusas de cuello alto no eran cómodas para el ciclismo. Así empezaron a abrirse paso los pantalones anchos, las falda-pantalón, o los pantalones ceñidos a la altura de las rodillas.

Aunque es cierto que el empresario Denis Johnson fabricó un modelo exclusivo para mujeres en mayo de 1819, adaptándolo a la vestimenta victoriana de las damas; quienes se atrevían a usar este modelo o sus sucesores eran ridiculizadas por la sociedad machista. Los motivos los detalla el texto La mujer y la bicicleta en el siglo XIX, escrito por Rosa María Saenz, de la Universidad Jaime I, los prejuicios argumentaban que “no era ético montar en esos aparatos porque la mujer sudaba y se despeinaba cuando circulaba sobre ellos. De la misma manera, los argumentos médicos seguían alertando a las mujeres que practicaban deporte montadas en bicicleta, ya que podían sufrir daño físico, como la esterilización y el aborto. Las razones morales también influyeron, conjeturaban que el montar en bicicleta era una forma de excitación sexual”.

Entre la época victoriana y la eduardiana, las mujeres empezaron a manejar bicicleta, lo que significó el inicio de una pequeña revolución.

Por entonces la publicación de dos libros supuso la incorporación de importantes herramientas para las mujeres ciclistas. Se trata de El sentido común del ciclismo: ciclismo para damas, escrito por María E. Ward, ciclista dedicada y miembro activo del Staten Island Bicycle Club, y publicado en 1896. Ward, conociendo de primera mano los prejuicios a los que se enfrentaban las mujeres ciclistas, destacó en su aspecto los beneficios de que las mujeres apostaran por este transporte. Su libro cubrió todos los aspectos necesarios para que una mujer utilice de forma autónoma este vehículo: desde reparaciones y mantenimiento de bicicletas hasta la ropa más adecuada y cuál es la mejor posición para andar en bicicleta. El libro de 1896 de Maria E. Ward, , está disponible de forma gratuita gracias a la Universidad de Michigan en este enlace.

Otro libro fue Damas en bicicleta. Cómo vestir y normas de comportamiento, escrito por la autora victoriana F. J. Erskine. Editorial Impedimenta lo reeditó en español el año 2014 (pueden leer el primer capítulo en este enlace) Fue escrito, en palabras de la autora, “para mujeres ciclistas por una mujer ciclista”, y publicado en 1897, momento en el que las mujeres británicas se habían lanzado a la aventura en sus bicicletas, lo cual no fue muy bien recibido por la sociedad masculina de la época.

El prólogo de la nueva edición destaca la paradoja de la situación: el año en el que fue escrito el libro se vivía en Inglaterra bajo el mandato de la reina Victoria y, sin embargo, las mujeres eran poco más que una propiedad más del marido. Dice el prólogo: “Victoria era una monarca omnipotente en cuyo país, paradójicamente, las mujeres carecían del derecho de sufragio, del derecho a litigar en juicio y a poseer bienes propios. Las mujeres estaban circunscritas exclusiva y específicamente a la esfera doméstica, y se requería de ellas que mantuvieran la casa limpia, la comida en la mesa y a los hijos educados”.

Portada del libro "Damas en bicicleta"

Entonces hubo mujeres que destacaron por desafiar al sistema desde sus bicicletas. Son famosos los nombres de Annie Cohen Kopchovsky, quien pasó a la historia como Annie “Londonderry”. Tenía 23 años y no era ciclista ni activista cuando aceptó el reto que le plantearon dos hombres: dar la vuelta al mundo en bicicleta a cambio de 5.000 dólares. Partió de Boston el 25 de junio de 1894 sobre una bicicleta de 50 kilos de peso. A su paso por Nueva York y Chicago, implementando una novedosa campaña de publicidad, pues llevó en su espalda un cartel de la marca de agua Londonderry Lithia, la que la volvió conocida como “Londonderry”. Viajó por Estados Unidos, Europa, el norte de África y Asia. Al volver a Boston, en septiembre de 1895, la esperaban su marido junto y sus tres hijos. Entonces empezó a trabajar como periodista y a participar en eventos de ciclismo. Fue la primera mujer en recorrer el mundo en bicicleta usando una falda-pantalón.

Mención aparte merece Katherine T. Knox, más conocida como Kittie Knox, quien nació en 1874 en Boston. Hija de madre blanca y padre afroamericano se ganaba la vida como costurera, pero su verdadera pasión era el ciclismo, y protagonizó un episodio memorable en 1895, cuando se presentó en la reunión anual de la Liga de Ciclistas Americanos. A pesar de ser parte de dicha liga, le pidieron abandonar el evento porque la Liga acababa de aprobar no admitir a personas que no fueran blancas en sus filas. Como parte de The Boston Riverside Cycling Club, un grupo para ciclistas afroamericanos, se enfrentó a la Liga de Ciclistas Americanos en una batalla que obtuvo gran interés de parte de los medios. Como resultado, fue aceptada otra vez en dicha asociación.

Colofón

El día de bicicleta se celebraba ya desde 1985 el 19 de abril, y aunque también tenía como objetivo promover el uso de este medio de transporte, buscaba reivindicar los derechos de los ciclistas y difundir los beneficios del uso del vehículo de dos ruedas; se instauró por motivos totalmente diferentes. Dicho en breve: el químico suizo Albert Hofmann, considerado como el padre del LSD, realizó un experimento para determinar los efectos piscotrópicos de la dietilamida de ácido lisérgico (LSD) el 19 de abril de 1943. Tras ingerir una dosis de 0,25 de este producto, comenzó a ver cosas raras y le pidió a su ayudante que le acompañe a volver a casa. Ese viaje de regreso, en el que Hoffman sintió los efectos alucinógenos del LSD, fue en bicicleta. Dicho momento es recordado como “el día de la bicicleta”.

En 1985 el científico y profesor universitario Thombas B. Roberts quiso conmemorar la experiencia vivida por Hofmann y para ello organizó, ese año, una fiesta en su casa. Los años siguientes propuso que esta celebración sea más grande, animando a sus amigos y conocidos a sumarse...hasta que se convirtió en una celebración mundial que dejó de lado el nombre de Albert Hofmann y su lisérgico retorno a casa. La bicicleta, ya sabemos, provoca otro tipo de sensaciones.