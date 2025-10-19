Diez momentos estelares del X Congreso de la Lengua Española

Se fue el Rey y su seguridad el miércoles por la tarde. El viernes se desmontó el escenario de conciertos en la plaza de armas. Y hasta el sábado, los académicos fueron recogiendo sus diccionarios y cargaron sus maletas. El centro de la ciudad blanca vuelve, poco a poco, a la normalidad, sin los expertos en lingüística, literatura, derecho, comunicación o historia que, gafetes al cuello, circulaban alrededor del teatro Municipal, la Biblioteca Vargas Llosa, los auditorios de la Universidad San Agustín, entre otros tantos y, como no, el restaurante Chicha, que acogió a los participantes de buen diente. Un domingo tranquilo es, pues, tiempo para hacer rápida memoria de lo que nos dejó el Congreso Internacional de la Lengua Española.

1. Cada congreso tiene su provocador. Desde 1997, cuando en Zacatecas Gabriel García Márquez animó al auditorio del primer CILE a “jubilar la ortografía” del español, o en Rosario, en 2004, cuando Roberto Fontanarrosa pidió una amnistía para las malas palabras en un graciosísimo discurso que circula en Internet o en Cádiz, en 2023, el argentino Martín Caparrós planteó nombrar “Ñamericano” a la variante del español hablada en América. Esta vez, en el Teatro Municipal de Arequipa, fue Javier Cercas quien animó el cotarro al proponer, frente al Rey Felipe VI y al Ministro de Cultura español, crear un Instituto Cervantes común a todos los países hispanohablantes para multiplicar su presupuesto e influencia. El autor de “Soldados de Salamina” enfatizó que el español era la principal fuente de riqueza de España, pero criticó a los poderes públicos por no ser conscientes de ello y no invertir lo suficiente en su protección y prestigio.

A lo largo del congreso, la Plaza de Armas centralizó diversos conciertos y espectáculos de danzas arequipeñas. (Foto: CILE) / Daniel Malpica

Le preguntamos sobre tal propuesta al escritor y periodista español Álex Grijelmo, para quien resulta una idea “magnífica”. “Cercas es de lo mejor que le ha pasado a este congreso, y su propuesta la aplaudo hasta con las orejas. España tiene que ser consciente que su peso en el mundo hispano no alcanza el 10%. Si queremos una lengua unida y trabajar juntos en el competitivo ámbito de los idiomas en el mundo, más vale que nos unamos”.

Para el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, quien compartió con Cercas el escenario de la inauguración, la idea del colega le encantó por provocadora. “Esa es la labor de los escritores. Javier no está obligado a dar las soluciones prácticas, pero sí está obligado a lanzar la provocación para que luego se arreglen los políticos. La provocación es muy pertinente y él tiene toda la razón”.

2. Los invitados peleados. La guerra de baja intensidad sostenida entre Luis García Montero, Director del Instituto Cervantes de España y Santiago Muñoz Machado, cabeza de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, se hizo sentir. Una tensión que incomodaba a los organizadores arequipeños, que intentaron llevar la situación con sonrisas resignadas. Sin embargo, era como invitar a casa a un matrimonio que no dejaba de discutir. Desde el congreso de Cádiz en 2023 se sabía que no había una sintonía entre las dos mayores instituciones dedicadas a velar por nuestra lengua no se llevaban bien. Pero lo que eran tensiones subterráneas afloraron como un géiser en la ciudad volcánica. “Es un pleito entre españoles”, nos comentó el escritor Fernando Iwasaki, invitado al evento. En efecto, esta tensión fue seguida de cerca por una prensa ibérica igualmente dividida: mientras los conservadores “ABC” y “El Mundo” parecían dar su respaldo a la autoridad de la RAE, El País, le tiraba un salvavidas al director cervantino. En la conferencia de prensa del X CILE, celebrada en un rebosante salón consistorial de la Municipalidad Provincial de Arequipa, ambos coincidieron en no dar declaraciones sobre el asunto: “Las diferencias, que son muchas las podemos conversar en España”, apuntó García Montero. “Son cuestiones que no tienen nada que ver con el Congreso, son accidentes periféricos y por tanto no me pronunciaré sobre eso, respondió Muñoz Machado. Sin embargo, no se guardaron afiladas ironías lanzadas uno contra el otro: Después habrá tiempo que hablar, no solo sobre el director de la RAE, sino sobre el sucesor que se está preparando para sucederlo”, anotó García Montero. “Recomiendo al público que vayan al Teatro Municipal a escuchar a expertos que van a hablar de estos temas con más autoridad de lo que podemos hacer nosotros, que no somos especialistas”, deslizó.

Poeta Luis García Montero, director del Cervantes. Días antes del CILE en Arequipa, ventilaba en Madrid la difícil relación con la dirección de la RAE. (Foto: CILE) / Daniel Malpica

Consultado sobre esta pelea, al periodista Álex Grijelmo todo esto le parece penoso. “Es muy triste que a una fiesta de la unidad hispánica lleguen dos instituciones españolas peleadas”, nos dice. “Yo creo que quien inicia una pelea tiene más responsabilidad que quien se defiende”, añadió sugiriendo una posible impertinencia del director del Cervantes. “No sé quién tiene la razón, pero en cualquier caso este es un asunto que no se debía dirimir en el ámbito público a tres días de empezar un congreso”.

3. Con el rey en La Catedral. El Rey Felipe VI llegó el martes por la tarde a Arequipa y participó de la inauguración del congreso el miércoles por la mañana, para asistir por la tarde al homenaje central para Mario Vargas Llosa. Su presencia obligó a un despliegue policial de dos mil agentes policiales en las calles del centro, y el acceso vehicular se vio drásticamente cortado en la zona histórica. Pocos saben que la noche de su arribo, el monarca visitó la casa Museo Vargas Llosa, acompañado por todos sus funcionarios. Como nos contaba el cineasta y creador del museo, Lucho Llosa, si bien los edecanes españoles les habían dicho que se trataría de una rauda visita de cortesía, lo cierto es que Felipe estuvo muy a gusto en el museo, pidió recorrer todo el circuito durante hora y media, y en la sala del museo adecuada como el bar donde coinciden todos los personajes del Novel Peruano, se animó a tomar un pisco sour, junto con Lucho Llosa y Morgana Vargas Llosa, especialmente preparado para él. Antes de irse, escribió en el libro de visitas: “Que gran experiencia ha resultado visitar esta casa museo Mario Vargas Llosa, apenas unas horas tras aterrizar en Arequipa. Es emocionante adentrarse en su vida, en sus “vidas”, conocer tantos detalles biográficos y contextuales de lo que vivió y de donde lo vivió. También es fascinante repasar aun de manera muy resumida, sus admirados autores, sus inspiraciones y motivaciones, gracias por todo ello, por este regalo arequipeño, peruano, hispano y universal. Con todo afecto y reconocimiento, Felipe”.

Juan Aurelio Arévalo Miro Quesada, director de El Comercio y Pepa Bueno, periodista española, en debate sobre “noticias falseadas”, el lunes pasado en la Biblioteca Vargas Llosa. (Foto: CILE) / vicrasuba

4. Las noticias falseadas. En la mañana del Lunes, a propósito de la exposición “Noticias Falseadas, el poder de la mentira”, que abrió sus puertas en la renovada casa Gibson, el Instituto Cervantes organizó una mesa en la que participaron Luis García Montero, la periodista española Pepa Bueno, el director de El Comercio Juan Aurelio Arévalo Miro Quesada, entre otros. Los expertos alertaron sobre el uso del lenguaje no como instrumento de información, sino como herramienta de distorsión, manipulación y conflicto. Los ponentes coincidieron en que el periodismo es un eje fundamental de la democracia, pero que enfrenta graves retos. Uno de ellos, lo señaló Aurelio Arévalo Miro Quesada, director de este diario: “Hoy tenemos a más gente interesada no que quiere estar informada, sino que quiere estar afirmada”, explicando cómo el público busca que los medios le digan que lo que ya cree es cierto, en lugar de contrastar la realidad. Pepa Bueno resaltó la ruptura del consenso sobre lo que entendemos por realidad, y recordó cómo los funcionarios del presidente Donald Trump evitan hablar del concepto “mentira” para apelar al de “hechos alternativos”. “No podemos tirar la toalla. En todas las épocas históricas de incertidumbre, tirar la toalla significa aceptar las injusticias de la realidad”, añadió el director del Cervantes.

5. Sobre el mestizaje. Una de las conclusiones del congreso de la Lengua es pensar la naturaleza del español como una lengua mestiza. Y se analizaron además los complejos desafíos de la interculturalidad en el ámbito hispanoamericano. Varios expertos coincidieron en que, cuando la interculturalidad es secuestrada por agendas ideológicas, la retórica política puede fracturar la convivencia social al imponer lecturas revisionistas de la historia, confundiendo la diferencia cultural con la desigualdad social. El multiculturalismo, sin una base de respeto y tolerancia, puede devenir en una desintegración que niega el pluralismo, se afirmó.

La escritora y académica española Carmen Riera, señaló que el panhispanismo, que considera a la lengua española un patrimonio y vehículo común, facilita el diálogo intercultural y concreta la diversidad. Para ella las lenguas son cristales a través de los cuales se ve el mundo y perder uno de ellos, es perder una visión del mundo. Riera usó la gastronomía peruana, que fusiona las recetas ancestrales, hispanas, europeas y asiáticas, como una metáfora de la interculturalidad exitosa y la descolonización del poder.

Morgana Vargas Llosa y Alonso Ruiz Rosas, factótum de la organización peruana del congreso, en la presentación del diccionario dedicado al Nobel Peruano. (Foto: CILE) / vicrasuba

6. La Inteligencia artificial. Otro tema capital en los debates del CILE fue la IA y las culturas digitales. El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, recordó a los asistentes que debemos cuidar que la inteligencia artificial “hable un buen castellano”. Como señaló el académico, la inteligencia artificial habla el español que le ensenan los dueños de las máquinas y los autores de los algoritmos. “Para pedirles a las máquinas que hablen en un correcto español, lo que debemos hacer es acercarnos a los grandes fabricantes de máquinas parlantes y decirles que se atengan a la normativa de las academias de la lengua y que entrenen a sus máquinas con ella. Nuestro objetivo es que la inteligencia artificial hable exactamente igual que nosotros, utilice el lenguaje de los humanos y que no vengan las máquinas a fragmentar la unidad de nuestra lengua”. Por cierto, Muñoz Machado fue el primer director de la RAE que estableció contactos con distintas empresas con este fin. Pero el tema de la IA desbordó en muchas otras reflexiones. Para Alex Grijelmo, lo que hace falta es profundizar en los debates sobre los sesgos de la inteligencia artificial, la ideología que se esconde detrás de respuestas aparentemente inocentes. “El algoritmo favorece la polarización, favorece el insulto, favorece la polémica. Si la inteligencia artificial está gobernada por algoritmos que favorecen la polarización y las versiones extremas de la realidad, tenemos en manos un problema grandísimo”, nos explica.

7. Hablar claro es un derecho. Más que un tema de debate, el “hablar claro” es una cruzada de la Real Academia Española, dirigida especialmente en las comunicaciones entre los sectores de la justicia y la administración pública y los ciudadanos. Se acusó que el lenguaje del poder sufre de una “oscuridad patente”, históricamente tolerada. Para ponentes como la ministra de justicia chilena Irene López Miranda, el académico paraguayo Bernardo Neri Farina o el constitucionalista mexicano Diego Valadés, aunque el derecho a comprender no está explícitamente en las constituciones, puede inferirse de principios universales como la igualdad en dignidad y derechos. Así, la exigencia de claridad en el lenguaje no es solo una práctica ética o de buen gobierno, sino una obligación constitucional y un derecho fundamental de los ciudadanos. Por cierto, Muñoz Machado, el director de la RAE, identificó que la oscuridad del lenguaje jurídico y político no proviene tanto de su léxico especializado (nacido de latinismos, arcaísmos o tecnicismos) sino de la composición de las oraciones: periodos muy largos, puntuación defectuosa, y un uso excesivo de formas impersonales que evitan referirse a los actores. A tomar nota, señores abogados y magistrados.

8. Soñar con Vargas Llosa. Al ser un tema tangencial en todo el congreso, sería imposible resumir apropiadamente en pocos párrafos la presencia de MVLL en el Congreso. Pero quizás el comentario más original que escuchamos lo ofreció el escritor arequipeño Carlos Herrera, uno de los convocados a escribir en el “Diccionario Vargas Llosa”, editado por el Instituto Cervantes y presentado en el marco del CILE. Herrera se animó a compartir una conversación que tuvo con Mario Vargas Llosa. “Realmente fueron muy pocas que tuvimos, pero esta es especial, porque se dio en un sueño”, dijo. Y contando con la sorpresa del público, Herrera continuó: “Fue un sueño muy real. Mario me pide la hora, y yo le digo, son alrededor de las tres. Y él me dice. ¿No estás seguro de que sean las tres? Y yo le digo que tengo el reloj un poco adelantado, suelo ponerlo así para llegar a tiempo a las cosas, sin atrasarme. Y él me dice: ¡No, pues hay que ser preciso! Y yo le respondí con una frase que entonces me pareció genial: “Prefiero ser impreciso a ser mentiroso”. Entonces él me respondió: “Ser impreciso ya es mentiroso. Y ahí se fue”. Un escritor de culto como Herrera añadió la cuota surrealista a un homenaje quizás demasiado realista.

El recuerdo de Vargas Llosa fue transversal en todas las actividades del Congreso. En la imagen, el escritor en la muestra de retratos a autores de los fotógrafos gaditanos Pablo Juliá y Joaquín Hernández Conde, en la Casona del Corregidor Abril y Maldonado de la UCSM. (Foto: CILE) / denis mayhua

9. El CILE en cifras. Álvaro García Santa-Cecilia, académico y director académico del Instituto Cervantes, a la vez que Secretario General del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, fue el encargado de compartir el balance de la cita arequipeña en la ceremonia de clausura, todas cifras para el entusiasmo: hubo un total de 270 ponentes, 500 inscritos que asistieron como público presencial, un centenar de autoridades e invitados especiales, más de 200 periodistas acreditados y una media de 62.000 impresiones en redes sociales como Facebook e Instagram junto a más de 6600 visualizaciones en YouTube, donde se emitieron todas las sesiones en directo.

Fueron nueve sesiones plenarias, seis mesas de diálogo y 44 paneles paralelos. En el programa cultural, participaron más de 220 intelectuales, artistas y periodistas, en un total de 46 actividades organizadas por el Instituto Cervantes, la RAE y los anfitriones de las instituciones peruanas.

10. Adiós Arequipa. ¿Nos vemos en Ciudad de Panamá? En la noche del jueves, las autoridades de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) se reunieron para discutir el lugar del siguiente congreso, a realizarse en 2028. Según fuentes que participaron en la cita, se escogió a Ciudad de Panamá, tras valorar la infraestructura que la Academia panameña había ofrecido si eran elegidos. Sin embargo, en la ceremonia de clausura, la decisión de los académicos no fue oficializada. ¿La razón? Según trascendió, el Instituto Cervantes, quien tiene que aprobarlo, prefirió posponer la decisión. Al parecer, la tensión entre ambas instituciones seguirá dando qué hablar.