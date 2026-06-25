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Resumen

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Hablemos de nuestros grandes teatros. (Fotos: Agencias)
Hablemos de nuestros grandes teatros. (Fotos: Agencias)
Por Enrique Planas

Directores de las principales salas teatrales de la región participaron en Lima en la XXIX Conferencia Anual de Ópera Latinoamérica (OLA), una cita para reflexionar sobre la cooperación y la sostenibilidad del arte lírico en la región. Ellos responden las preguntas de El Dominical.

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