Todas las mañanas, una mujer recibe mensajes de buenos días. Durante sus horas de trabajo le hacen preguntas sobre cómo le va y recibe respuestas a lo que cuenta. Llegan al chat con su esposo, pero ninguno fue escrito por él. Según un testimonio difundido en Urbana Play, una emisora de Buenos Aires, un hombre configuró un bot con Claude, la IA de Anthropic, para conversar con su esposa.

“Configuré este bot para que le mande mensajes de buenos días y buenas noches a mi esposa, y además mensajes aleatorios e improvisados [...] A las 7 de la tarde el bot entrega un resumen de lo que dijo ella durante todo el día”, fue el testimonio que se leyó.

En el programa se debatió si crear ese sistema era una muestra de amor o de desinterés.

Para Graciela Cardó, psicóloga clínica por la PUCP y psicoanalista, delegar la comunicación afectiva a una IA puede empobrecer nuestra capacidad de cuidar, escuchar y conectar con los demás.

El psicólogo y profesor universitario Manuel Arboccó de los Heros ya conoce casos de personas que recurren a la IA para redactar declaraciones amorosas o disculpas. Esto, señala, puede revelar dificultades para expresar sus sentimientos.

Pero mientras unos utilizan la inteligencia artificial para delegar conversaciones con quienes aman, otros recurren a ella para recuperar las que ya no pueden tener. Es el caso de Joshua Barbeau, un canadiense cuya novia, Jessica Pereira, falleció en el 2012.

"El valor de la comunicación afectiva no reside únicamente en lo que decimos, sino en el trabajo emocional que implica pensar en el otro, interesarnos por su mundo y dedicarle tiempo". Graciela Cardó | Psicóloga clínica y psicoanalista

En el 2020, Barbeau utilizó Project December, una plataforma para crear personajes virtuales con IA. Con antiguos mensajes de Jessica configuró un bot que imitaba su forma de conversar y mantuvo largos intercambios con él.

“Mucha gente en Internet temía que esto fuera un mecanismo poco saludable para afrontar el duelo, pero los terapeutas con los que he hablado opinan lo contrario”, escribió Barbeau en un artículo publicado en YourTango, donde también contó que había dejado de conversar con el bot.

Cardó explica que estas experiencias pueden ayudar a recuperar recuerdos, pero también alimentar la ilusión de que la pérdida es reversible. “El trabajo del duelo requiere transformar la presencia perdida en una memoria viva, no reproducirla indefinidamente”, señala.

Arboccó coincide en que estas tecnologías podrían resultar útiles en determinados procesos de duelo, especialmente cuando existen despedidas pendientes, pero advierte que todavía es pronto para establecer conclusiones definitivas sobre sus efectos psicológicos.

—¿Podemos querer a una IA? —

Según Cardó, los seres humanos tenemos la capacidad de depositar afectos y deseos en aquello con lo que nos relacionamos. Una IA que escucha, recuerda y responde con afecto puede despertar sentimientos genuinos, aunque eso no signifique que exista reciprocidad.

“Una cosa es sentirnos amados y otra es que alguien nos ame”, advierte la especialista.

Arboccó encuentra parte de la explicación en la disponibilidad permanente de estas tecnologías. “Yo no puedo buscar a un amigo o a mi pareja para hablar a las tres de la mañana porque estoy desvelado, pero a la IA sí”, explica. A diferencia de las relaciones humanas, estos sistemas pueden ofrecer compañía a cualquier hora.

La pregunta, entonces, no es únicamente si las máquinas pueden ayudarnos a expresar amor, sino qué ocurre con nuestra capacidad de amar cuando comenzamos a delegarles aquello que exige nuestra presencia.