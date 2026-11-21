En 1998 vivía en París gracias a una residencia artística en la Cité internationale des Arts. Durante ese período tuve la oportunidad de visitar una exposición que, sin saberlo entonces, redefiniría algunos de mis intereses en el campo de la fotografía. Esas experiencias permanecen en la memoria durante décadas y siguen estimulando la imaginación. Pocas veces he experimentado con tanta intensidad la sensación de libertad frente a la obra de un artista y la amplitud de su universo creativo.

La exposición se titulaba Man Ray, la photographie à l’envers (Man Ray, la fotografía al revés), también presentada como Man Ray, al descubierto. Fotografías 1919-1948. Se realizó en las Galeries nationales du Grand Palais y fue organizada por el Musée national d’art moderne del Centre Pompidou. Reunió cerca de 500 imágenes y marcó un hito al situar la fotografía como protagonista de este emblemático espacio parisino. La muestra permitía recorrer la trayectoria de Man Ray y comprender su contribución al dadaísmo, al surrealismo y a la experimentación fotográfica, especialmente a través de los rayogramas.

Emmanuel Radnitzky, conocido universalmente como Man Ray, nació el 27 de agosto de 1890 en Filadelfia, Estados Unidos, en una familia de inmigrantes judíos de origen ruso. Su padre trabajaba en una fábrica de ropa y tenía un pequeño taller de sastrería en casa, mientras su madre diseñaba prendas y creaba piezas de patchwork. Aunque Man Ray intentó distanciarse de sus orígenes familiares, aquel entorno dejó una huella profunda en su imaginario visual. Maniquíes, planchas, máquinas de coser, agujas, alfileres e hilos reaparecerían constantemente en su obra, transformándose en elementos de un lenguaje artístico propio.

Un visitante observa la fotografía “Lágrimas” de Man Ray ( 1932 ) en la exposición “Las lágrimas de Eros” en el museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, en octubre del 2009. (Foto: DOMINIQUE FAGET / AFP) / DOMINIQUE FAGET

Su acercamiento al arte estuvo marcado por una actitud inconformista y experimental. Abandonó progresivamente las convenciones de la pintura para involucrarse en las vanguardias, particularmente en el dadaísmo, cuyo espíritu radical cuestionaba las estructuras tradicionales del arte. En 1915 publicó The Ridgefield Gazook y, en 1919, TNT, dos publicaciones dadaístas que reflejaban su interés por explorar nuevos lenguajes.

Su amistad con Marcel Duchamp fue especialmente importante en ese proceso. Ambos compartían un profundo interés por la experimentación y trabajaron juntos en diversos proyectos, entre ellos Rotary Glass Plates (Precision Optics), considerada una de las primeras experiencias de arte cinético.

En julio de 1921, Man Ray se trasladó a París y se instaló en Montparnasse, entonces centro de la efervescencia artística e intelectual de la ciudad. Allí entró en contacto con los principales protagonistas de las vanguardias europeas y consolidó su experimentación con el fotograma, una técnica que permitía obtener imágenes sin utilizar una cámara. A estos trabajos los llamó «rayografías», convirtiendo el procedimiento en una forma de expresión personal.

Volviendo a aquella exposición del Grand Palais, uno de sus mayores regalos fue precisamente la posibilidad de contemplar varias décadas de experimentación a través de sus rayogramas. No se trataba únicamente de observar sus imágenes más conocidas, sino de recorrer un universo de investigaciones visuales, descubrimientos y procedimientos.

Entre las obras expuestas se encontraba el célebre álbum Champs délicieux. Album de photographies, publicado en 1922, que reunía doce de sus rayografías más representativas. Construidas mediante la exposición directa de objetos sobre papel fotosensible, estas imágenes proponían una manera radicalmente distinta de entender la fotografía: no como un instrumento destinado exclusivamente a registrar la realidad, sino como un espacio autónomo de creación, capaz de producir imágenes inesperadas y cuestionar la naturaleza del propio medio.

La muestra también permitía apreciar su extraordinaria producción fotográfica convencional. Durante aproximadamente dos décadas, Man Ray fue uno de los fotógrafos más destacados de París y retrató a numerosas figuras del mundo artístico y cultural, entre ellas Tristan Tzara, Pablo Picasso, James Joyce, Gertrude Stein, Jean Cocteau, Salvador Dalí, Peggy Guggenheim y Antonin Artaud.

Sin embargo, más allá de las obras emblemáticas y los retratos históricos, hubo un aspecto particularmente revelador: la exposición, comisariada por Emmanuelle de l’Ecotais, ofrecía acceso a una cantidad extraordinaria de rayogramas y materiales relacionados con sus procesos creativos.

Era casi como estar junto a Man Ray en su laboratorio, observando cómo construía su lenguaje visual mediante pruebas, hallazgos, errores y descubrimientos. Lo fascinante era comprobar que no parecía existir una búsqueda de resultados predeterminados ni la preocupación por alcanzar una imagen definitiva. Cada experimento abría nuevas posibilidades, generaba preguntas y daba lugar a otras investigaciones.

Comprendí entonces que la libertad de Man Ray no residía únicamente en romper con las convenciones fotográficas, sino también en su manera de relacionarse con el proceso creativo. Su obra parecía construirse desde la curiosidad, la intuición y la disposición permanente a explorar lo desconocido. La fotografía dejaba de ser un territorio de certezas para convertirse en un campo abierto de posibilidades.

Roberto Huarcaya, autor de este artículo. / LUIS GONZALES

Pienso ahora que, quizá, si no me hubiera encontrado con aquella exposición en París en 1998, no habría elegido el fotograma como una de las vías de exploración de mi propio trabajo dieciséis años después. Algunas experiencias artísticas permanecen latentes durante mucho tiempo y reaparecen cuando encontramos las preguntas adecuadas para volver a ellas.

Mirada desde la distancia, aquella exposición fue mucho más que una revisión de la obra de un artista fundamental del siglo XX. Fue una lección sobre la libertad, la experimentación y la necesidad de mantener abierta la curiosidad frente a las posibilidades de un medio. Una invitación a entender que, en el arte, muchas veces lo verdaderamente importante no es encontrar una respuesta, sino atreverse a explorar.