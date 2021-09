Conforme a los criterios de Saber más

Gustavo de La Torre (Lima, 1983) decidió dedicar su vida al arte y, al mismo tiempo, llevar la perseverancia como bandera. Es productor y director audiovisual, pero también músico y acaba de mostrarle al mundo “El artista”, el primer sencillo de un disco que pronto verá la luz y que es, a la vez, un manifiesto.

Un manifiesto inspirado en las palabras de la gran Susana Baca, quien, en noviembre de 2020, a propósito de la convulsión política en nuestro país, dijo: “El arte también puede estar al lado de la política. La libertad que tienes para crear como artista, eso es fundamental y es lo más revolucionario que hay”. Y estas palabras suenan al mismo tiempo que los primeros acordes de “El artista”.

Un homenaje al compromiso

“Yo no concibo el arte sin compromiso. Creo que el arte debería ser algo más que mero entretenimiento, que puede generar un cambio social responsable”, dice el cantautor.

Lo acompañan en esta canción la voz de Grecia Centeno y, en la musicalización, artistas como Oliver Castillo. “La primera parte es una crítica hacia las y los músicos que no se comprometen, que se venden o que se dedican a hacer comentarios que no suman. Toda la gente quiere el glamour del momento, pero no se compromete con el trabajo duro y mucho menos con la realidad. Por eso, la segunda parte de la canción va dedicada a los artistas que quieren generar cambios y ser la voz de su generación. Que entienden que el arte termina siendo un vehículo”, explica.

Dedicado al 100% a su productora, Pasaje 18, había dejado de lado la música, pero fue la pandemia y el encierro lo que hizo que Gustavo de La Torre volviera a ella. “Después de componer “El artista”, empecé a trabajar más canciones y así concebí el disco, que se va a llamar “El último recurso”. Es un disco que quiere decir muchas cosas de las que no se quiere hablar: hay una canción sobre derechos laborales, otra sobre el terruqueo, y la canción que le dará nombre al disco va sobre el suicidio”, explica.

Gustavo de La Torre. Crédito: Pasaje 18

Una carrera prolífica

En el 2013 Gustavo de La Torre y Pasaje 18 saltaron a los medios por haber conseguido que Café Tacvba filme aquí, en Lima —con la producción de Pasaje 18, por supuesto— el videoclip de “Olita de altamar”, segundo sencillo de su álbum El objeto antes llamado disco (2012).

Lea también: Conoce a los peruanos detrás del nuevo videoclip de Café Tacvba

Desde entonces, ha participado en casi dos centenares de videoclips. Sus trabajos han virado cada vez más a aquello que significa algún compromiso social. “En Pasaje 18 tratamos de involucrarnos siempre en el desarrollo audiovisual de cosas con compromiso”, cuenta.

Así, mientras trabaja con una ONG que se enfoca en prestar ayuda social a migrantes venezolanos, también está trabajando un documental sobre desaparecidos en América Latina, el cual nació a propósito de una canción de Nicolás Duarte y Audrie Funk llamada “Qué vuelvan”.

“En “Que Vuelvan”, el mensaje es universal: la impunidad de los crímenes de lesa humanidad trasciende las fronteras y en Latinoamérica es evidente. Ésta, más que una canción, es un reclamo que exige respuestas. Incluimos en el video de la canción a los familiares de Inti Sotelo Camargo, Sheyla Torres Aguilar y Esthefanny Diaz Acosta, pero nos dimos cuenta de que esto podía ser más grande y lo convertimos en un documental que contará casos de Perú, México, Chile, Argentina, Cuba…y que se abordará no solo por el lado de los desaparecidos sino también por el artivismo alrededor”, cuenta.

Para Gustavo de La Torre el arte puede es un vehículo social. Un vehículo que él maneja confiando en que su trabajo y su mensaje llegarán lejos.

También puede interesarle: