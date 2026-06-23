El fútbol y la creación artística comparten improvisación, disciplina y, a veces, genialidad | FOTOS.
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El fútbol y las artes
  • El fútbol y la creación artística comparten improvisación, disciplina y, a veces, genialidad | FOTOS.
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    El fútbol y la creación artística comparten improvisación, disciplina y, a veces, genialidad | FOTOS.

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    El fútbol y la creación artística comparten improvisación, disciplina y, a veces, genialidad | FOTOS.

  • Desde la tribuna: filósofo Albert Camus, antes del existencialismo, el Racing Universitaire de Algeria.
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    Desde la tribuna: filósofo Albert Camus, antes del existencialismo, el Racing Universitaire de Algeria.

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    Desde la tribuna: filósofo Albert Camus, antes del existencialismo, el Racing Universitaire de Algeria.

  • Bob Marley, el pelotero rey del reggae.
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    Bob Marley, el pelotero rey del reggae.

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    Bob Marley, el pelotero rey del reggae.

  • Julio Iglesias, arquero con futuro en el Real Madrid. Se le cruzó una guitarra.
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    Julio Iglesias, arquero con futuro en el Real Madrid. Se le cruzó una guitarra.

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    Julio Iglesias, arquero con futuro en el Real Madrid. Se le cruzó una guitarra.

  • Memorable pasión pelotera la del tenor Pavarotti, que jugó en el Módena.
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    Memorable pasión pelotera la del tenor Pavarotti, que jugó en el Módena.

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    Memorable pasión pelotera la del tenor Pavarotti, que jugó en el Módena.

  • Rod Stewart firmó con el Brentford F.C., pero le ganó el negocio musical.
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    Rod Stewart firmó con el Brentford F.C., pero le ganó el negocio musical.

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    Rod Stewart firmó con el Brentford F.C., pero le ganó el negocio musical.

  • El chef británico Gordon Ramsay en el Soccer Aid 2008 de Inglaterra contra el Resto del Mundo.
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    El chef británico Gordon Ramsay en el Soccer Aid 2008 de Inglaterra contra el Resto del Mundo.

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    El chef británico Gordon Ramsay en el Soccer Aid 2008 de Inglaterra contra el Resto del Mundo.

  • El actor Sean Connery jugando al fútbol en 1968.
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    El actor Sean Connery jugando al fútbol en 1968.

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    El actor Sean Connery jugando al fútbol en 1968.

Por Enrique Planas

“Todo lo que sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol”. La frase no es de Maradona ni de ningún pelotero responsable de grandes frases. La dijo el filósofo francés Albert Camus, quien antes de ser un referente del pensamiento existencialista y de ganar el Nobel, fue un notable arquero en el Racing Universitaire d’Alger. Su carrera prometía, sin embargo, la tuberculosis lo retiró de las canchas a los 17 años. Años antes, otro arquero letrado fue el creador de “Sherlock Holmes”, Arthur Conan Doyle. En efecto, el escritor británico no solo era un entusiasta por la pelota, sino que fue el primer guardameta en la historia del desaparecido club Portsmouth a fines del siglo XIX.

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