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Resumen

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A la derecha: la nueva versión de "La Novia" en cartelera. A la izquierda: Elsa Lanchester en “La novia de Frankenstein” ( 1935 ). La actriz sobrevivió a otro monstruo: su esposo, el actor Charles Laughton.
A la derecha: la nueva versión de "La Novia" en cartelera. A la izquierda: Elsa Lanchester en “La novia de Frankenstein” ( 1935 ). La actriz sobrevivió a otro monstruo: su esposo, el actor Charles Laughton.
Por Enrique Planas

El 18 de julio de 1822 apareció sobre la playa de Viareggio, Italia, el cadáver de Percy Bysshe Shelley, el más grande poeta lírico de Inglaterra, que el mar depositó sobre la arena de la costa. Tal fue el fin del hombre que las musas coronaron de laureles, pero que el mundo cubrió de oprobio en castigo a lo que entonces se consideraba una vida disoluta, altanera y sin escrúpulos morales; tal era la mala fama del autor romántico.

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