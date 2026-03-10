Escuchar
Alfredo Bryce Echenique. (Foto: Roberto Cáceres/ GEC)
Por Agencia EFE

AlfredoBryceEchenique falleció este martes tras una larga enfermedad, aunque de forma sorpresiva. Su estado no parecía tan grave, aseguró a EFE su amigo y también escritor Jorge Eduardo Benavides, que habló con él el domingo y “seguía haciendo planes para sus próximos viajes a España y Francia”.

