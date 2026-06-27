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Resumen

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La escritora cusqueña Karina Pacheco llenó el auidorio de la Feria del Libro Zona Huancayo.
La escritora cusqueña Karina Pacheco llenó el auidorio de la Feria del Libro Zona Huancayo.
/ FELIZH
Por Diana Gonzales Obando

Hace 16 años la Feria del Libro Zona Huancayo (FELIZH) llegó a sumarse al circuito de ferias de la ciudad de Huancayo. A pesar de la altura o el frío, aquí, hay ferias de todo y para todos los públicos: gastronomía, agropecuarias, ganaderas, artesanales, y ahora, también, su respectiva feria alrededor de los libros.

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