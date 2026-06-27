Hace 16 años la Feria del Libro Zona Huancayo (FELIZH) llegó a sumarse al circuito de ferias de la ciudad de Huancayo. A pesar de la altura o el frío, aquí, hay ferias de todo y para todos los públicos: gastronomía, agropecuarias, ganaderas, artesanales, y ahora, también, su respectiva feria alrededor de los libros.

Esta edición viene siendo la más exitosa de su historia. Así lo piensa Willy Mateo, organizador de la Feria del Libro Zona Huancayo desde sus inicios. La gente no para de llegar desde que abrió sus puertas el 18 de junio. Llegan delegaciones de colegios, estudiantes universitarios, profesionales, amantes de la lectura, familias y de todas las edades en busca de libros, pero también de arte. Sumadas a las presentaciones de novedades libreras, el programa cultural se vuelve cada año más atractivo con actividades musicales, homenajes, actividades interculturales, incluso algunas tienen intérprete de señas para las personas con discapacidad auditiva.

El escritor Jeremías Gamboa; el director de la FELIZH, Willy Mateo; y el narrador Ricardo Sumalavia. / FELIZH

“Esta edición se la hemos dedicado al escritor José María Arguedas, muy querido en todo el país. Cuando anunciamos la feria hace dos meses y que iba a estar dedicada a él, recibimos cientos de llamadas y muchos mensajes, y cuando lanzamos las inscripciones para las editoriales, los stands se terminaron rápidamente. Hay unas 10 o 15 editoriales que se quedaron con las ganas de venir”, sostiene Willy Mateo. El público ha respondido desde el inicio: “Todas las mañanas me pongo muy feliz porque vienen los estudiantes de los colegios y recorren los stands. En un momento se llena la feria y tenemos que cerrar los ingresos por un momento para respetar el aforo y la seguridad”. Además, a pedido de las editoriales y el público, han ampliado el horario de inicio desde las 10 a. m. y ya no a las 11 a. m.

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Las colas para el ingreso al auditorio y las firmas de libros se ven a cada hora. “Es una fiesta de la cultura para el pueblo y el pueblo la siente como propia”, afirma Willy. Los resultados son positivos y todavía quedan varios días de feria. Las primeras estadísticas de ventas dan un millón de soles, pero aspiran llegar al millón y medio, es el objetivo de este año. Con el fin de semana largo es un hecho que las ventas se incrementarán.

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Estás desde el inicio en la Feria del Libro Zona Huancayo, ¿cómo han sido estos 16 años?

Son 16 años que le hemos puesto mucho punche. Trabajamos durante medio año, aproximadamente. Felizmente, tengo un buen equipo que me ayuda muchísimo en la elaboración del programa cultural, encabezado por una de las mejores gestoras culturales del país que es Doris Moromisato, premiada hace poco por el Ministerio de Cultura como Personalidad Meritoria de la Cultura. Y, del área comercial se encarga Liliana Minaya. Soy el director de orquesta, pero sobre todo me baso en el equipo que tenemos y hemos ido mejorando en el tiempo. Yo prometí que esta feria nació para quedarse en Huancayo porque es la capital ferial del Perú.

La escritora Ana María Intili es parte de esta fiesta de los libros en Huancayo. / FELIZH

¿Cómo se apoya el hábito de la lectura con esta feria?

La intención principal es impulsar el hábito de la lectura, que la gente se acerque a los libros con el ánimo de mejorar como persona. Al vender solo libros originales se apoya la industria editorial peruana, se reconoce a nuestros escritores regionales, locales y también a los escritores del Perú. Se logra que el público de Huancayo conozca a los escritores del Perú y a los invitados internacionales. Los objetivos se están cumpliendo en esta edición.

¿La Feria del Libro Zona Huancayo es ya una tradición?

Sí, se ha convertido en una tradición y esa es una parte positiva. Antes, los escritores publicaban un libro, se juntaban con los demás escritores o poetas, se iban a un café y ahí presentaban el libro entre ellos. En cambio, ahora la diferencia está en que los escritores de la región se programan sabiendo que va a haber una feria y corren a sus editoriales, a sus imprentas, para que el libro salga en junio. Lo mismo ocurre con los escritores nacionales. Tenemos la suerte que la mayoría de ellos dicen que esta es la mejor feria regional. Para nosotros es un honor que todos lo crean así.

El librero y Presidente de la Cámara Peruana del Libro de Lima (CPL), Ricardo Muguerza, recibió un homenaje a su trayectoria. / FELIZH

¿Cuáles serían los beneficios para la sociedad de descentralizar ferias y tener en Huancayo una tan importante con su propia identidad como la FELIZH?

Normalmente, la promoción de libros se hacía en la capital, pero felizmente ahora los escritores saben que pueden venir a Huancayo a vender sus libros y que el público responde. Quiero rescatar del público de la región que las presentaciones son apoteósicas, llenas de gente interesada en escuchar al escritor, en tomarse un selfie con ellos, en que le regalen un autógrafo. La escritora Karina Pacheco estuvo feliz con el auditorio lleno, Jeremías Gamboa también estuvo con el auditorio repleto. Entonces, los escritores vienen sabiendo que no solamente en Lima los promocionan, sino que aquí el público los espera. //