Para no ir al cine a ojos cerrados: nuestras recomendaciones del Festival de Lima PUCP

Lo primero que suelo buscar en la programación de cualquier festival de cine son los nuevos títulos de algunos directores consagrados. Los riesgos son bienvenidos, y la búsqueda de descubrimientos y revelaciones también, pero el pisar terreno seguro siempre es recomendable al elegir las películas por ver (aunque también pueda uno llevarse decepciones y fiascos incluso con grandes maestros, desde luego).

En esa línea, hay un par de películas que no me pierdo por nada: la primera es “It Was Just an Accident”. Más que por tratarse de la última ganadora de la Palma de Oro en Cannes, el interés es por la mente detrás: Jafar Panahi (Miyaneh, 1960), uno de los grandes nombres del siempre estimulante cine iraní, que vuelve con una historia sobre un incidente menor que luego nos revela una serie de tensiones que van de lo personal a lo sociopolítico. Panahi nos tiene acostumbrado a ello, con obras notables como “El globo blanco”, “El círculo”, “This is not a Film” o “Closed Curtain”.

"It Was Just an Accident", del maestro iraní Jafar Panahi, viene de obtener la Palma de Oro en Cannes. (Foto: Festival de Cine de Lima)

La otra que considero imperdible es “The Mastermind”, de Kelly Reichardt (Miami, 1964): la creadora de piezas fundamentales del cine estadounidense contemporáneo (“Old Joy”, “Meek’s Cutoff”, “Certain Women”, “First Cow”) nos presenta esta vez el relato sobre un ladrón de obras de arte (interpretado por Josh O’Connor) en los años 70. El estilo minimalista y ambiguo de Reichardt es francamente fascinante, así que es casi seguro que no hay pierde.

También de la sección Aclamadas –como las dos anteriores– recomendaría “Sentimental Value”, del noruego Joachim Trier, quien en el 2021 convenció con su drama romántico “La peor persona del mundo”. Ahora se embarca en otra historia de emociones intensas sobre un par de hermanas que deben lidiar con el complejo vínculo que mantienen con su padre.

Josh O'Connor encarna a un ladrón de arte en "The Mastermind", de la gran Kelly Reichardt. (Foto: Festival de Cine de Lima)

Antes de pasar a las recomendaciones peruanas, un par de sugerencias más del panorama internacional, específicamente de la competencia latinoamericana de ficción: “El agente secreto”, del brasileño Kleber Mendonça Filho (un creador clave de su país, que ya ha pasado por el Festival de Lima con sus largos “El sonido alrededor”, “Aquarius”, “Bacurau” y “Retratos fantasmas”); y la chilena “La misteriosa mirada del flamenco”, de Diego Céspedes, western moderno y queer que aborda de forma singular un tema tan complejo como el sida.

PRODUCCIÓN NACIONAL

Ahora sí, los peruanos. Encuentro dentro de la competencia latinoamericana documental tres títulos que vienen de una premiada travesía por festivales del mundo: “La memoria de las mariposas”, un muy logrado ensayo de Tatiana Fuentes Sadowski sobre la violenta era del caucho en el Perú y sus resonancias hasta la actualidad; “Vino la noche”, de Paolo Tizón, cercana y áspera inmersión en el entrenamiento de un grupo de cadetes de la fuerza armada peruana; y “Runa Simi”, conmovedora historia de un niño y su padre que, desde el Cusco, emprenden la aventura de doblar al quechua el clásico de Disney “El rey león”. Tres propuestas de temáticas y tonos diferentes, pero de mucho interés.

En la competencia latinoamericana de ficción, en tanto, también aparecen tres representantes nacionales: la peruano-española “Los bárbaros”, dirigida por Martín Guerra y Javier Barbero; la peruano-venezolana “Zafari”, de Mariana Rondón; y “Punku”, de Juan Daniel Fernández, que vuelve a apostar por la hibridez de géneros y las experimentaciones entre lo fílmico y lo digital como lo hizo hace diez años en “Videofilia: y otros síndromes virales”.

SEPA MÁS ♦♦ El Festival de Cine de Lima PUCP se celebrará del 7 al 16 de agosto, en siete sedes a lo largo de la capital y otras regiones del país. ♦♦ Toda la información sobre los horarios de proyecciones, actividades y la venta de entradas se encuentra en https://festivaldelima.com

De la competencia peruana, que agrupa ocho películas, me permito recomendar dos en particular, ambas de cineastas surgidos de la activa y sólida (desde hace ya varios años) movida trujillana: “Intercontinental”, ficción de tintes autorreferenciales dirigida por Salomón Pérez (“En medio del laberinto”, 2019); y “Políticas familiares” de Martín Rebaza, documental que sigue la campaña proselitista (y fujimorista) de su padre en la selva peruana.

No hay que dejar pasar la nueva película de uno de nuestros mejores documentalistas, Javier Corcuera. Hablamos de “Uyariy (Escuchar)”, incluida en la sección Galas, que a través del seguimiento a un grupo de músicos del altiplano peruano nos acerca al estallido social ocurrido en enero del 2023 en Juliaca, donde murieron 18 civiles y 1 policía. Un retrato de la violencia del que difícilmente se sale indiferente.