Festival Mac Foto en el Callao: imágenes que llegaron a buen puerto

Pensemos en figuras como Fernando La Rosa, maestro que exploró la fragmentación a través de las ventanas de los edificios, o Carlos “El Chino” Domínguez, leyenda del fotoperiodismo quien relató la historia peruana desde sus calles. Para ellos, el escenario de Monumental Callao no podría ser más coherente. Un conjunto de galerías que en los últimos años le ha devuelto presencia cultural a un barrio cargado de memoria. La obra de ambos maestros, junto con la de otros creadores ya ausentes como Mariella Argois, José Casals, María Cecilia Piazza, puede verse en la exposición “Las cámaras lúcidas”, como parte de las exposiciones articuladas por el Festival MacFoto, organizado por el Museo de Arte Comtemporáneo.

En palabras de Anamaría McCarthy y Lorry Sancedo, organizadores de la muestra, se trata de un acto de respeto, una manera de no olvidar a quienes abrieron camino. La fotografía aquí funciona como memoria viva de lo que permanece. Los protagonistas son artistas que se conocieron durante los años 80 y 90, cuando la fotografía todavía luchaba por abrirse espacio en un mercado del arte dominado por la pintura y la escultura. En esa época, vender una foto como obra de arte parecía casi imposible.

Fotógrafo Ambulante retratado por Roberto Fantozzi, uno de los grandes fotógrafos peruanos del grupo formado en torno a la Fotogalería Secuencia.

“Desde Martín Chambi, el primer fotógrafo peruano en exponer en el MoMA, el Perú siempre ha sido un país fotográfico. La tradición es enorme y no se puede perder: la fotografía andina, el documentalismo, todo eso sigue siendo fundamental”, recuerda McCarthy. Así, esta muestra nos recuerda la riqueza de esa tradición y abre espacios para inspirar a nuevas generaciones de fotógrafos a continuarla.

—Abre bien los ojos—

Estas doce salas de Monumental Callao, espacio dirigido por Leyla Aboudayeh, acogen doce exposiciones individuales y una colectiva. Además de “Las Cámaras Lúcidas” también se presenta la muestra “El Ojo que Capta”, que reúne a fotografos en plena actividad como Thomas Müller, que destaca las festividades y celebraciones populares, Roberto Huarcaya, uno de los artistas visuales de mayor proyección internacional o Vera Lentz, cuyas imágenes dan cuenta de nuestros más terribles años de violencia. La convocatoria también incluye a fotógrafos como Fernando Castro, radicado en Estados Unidos o Juan Carlos Belón, en Francia.

Gesto y figura: retrato del escritor argentino Jorge Luis Borges por Herman Schwarz.

Uno de los aspectos más llamativos de esta muestra es que no tiene curadores. Cada fotógrafo se hace responsable de su sala y no existe una curaduría temática. “No hay que esperar a que un museo o una galería te invite. Hay que tomar la iniciativa”, señala McCarthy. Su decisión es, a la vez, una declaración de independencia y un mensaje para las nuevas generaciones. El resultado es una mezcla que refleja no solo estilos, sino también historias personales y colectivas.

En el recorrido se aprecian fotografías analógicas reveladas en cuarto oscuro, piezas digitalizadas, técnicas mixtas sobre tela o sobre papel virgen. La muestra no sigue una línea temática, sino que apuesta por una sumatoria de lenguajes que refleja tanto la riqueza de la tradición como la capacidad de experimentar con nuevos soportes. “Somos de la vieja guardia, pero nos tocó vivir el paso a lo digital. Esa capacidad de adaptación nos mantiene vigentes y nos permite valorar el talento de la gente joven”, explican Salcedo.

“English Sheepdog”, surrealista imagen del fotógrafo Fernando Castro.

La intención de McCarthy y Salcedo es demostrar que la fotografía hecha en el Perú dialoga con el mundo y que sus creadores no son ajenos a la escena global. Y el Callao monumental, con su historia y su presente cultural, resulta el marco perfecto para un encuentro que, más que retrospectivo, es una demostración de vigencia.

Fotografías que dan testimonio de vidas dedicadas al arte, que nos recuerdan que la tradición visual peruana sigue manteniendo su influencia.