Paisajes de los sentidos

Un paisaje es ante todo un territorio transformado por la mirada. Y en el caso de la fotografía esta mirada proyecta y revela sentidos subjetivos marcados por la percepción del fotógrafo-espectador. En ese aspecto, en la amplia sala del Centro Cultural de la Universidad de Lima se han reunido a 25 fotógrafos y fotógrafas que ofrecen puntos de vista distintos sobre nuestra geografía. Bajo el título de Retóricas del paisaje, estas imágenes responden a necesidades, intereses y tiempos diversos. Desde esas postales del siglo XIX que documentan lo agreste de un territorio a conquistar por el llamado progreso hasta esas imágenes que apuestan por la recuperación de lo natural desde la contemplación estética y romántica.

Como establecen los curadores Carolina Cardich y Carlo Trivelli, a lo largo de nuestra historia fotográfica han existido cuatro maneras distintas de pensar y representar el paisaje: un lugar visto como reto a vencer, como recurso a explotar, como espacio modelado por la cultura y como objeto de contemplación.

Foto: Marco Garro.

Esas cuatro retóricas conviven en una exposición que, además, es una manera de profundizar en una sala de arte, algunos lineamientos del maravilloso libro editado por Marisa Mujica Pinilla La mirada persistente. Fotografía peruana. Siglos XIX-XXI, (Fondo Editorial de la Universidad de Lima). “El libro era una gran oportunidad para hacer nuevas reflexiones —comenta Carlo Trivelli—, entonces la idea fue tomar algunos de los exponentes sobre el paisaje reseñados ahí, agregar otros más, y generar un discurso mucho más amplio sobre el paisaje fotográfico que parte de las intuiciones planteadas en este texto, que es la primera gran publicación de fotografía peruana en casi 25 años si tomamos como referencia el libro La recuperación de la memoria, editado por el MALI en 2001”. Si bien la mayoría de fotógrafos expuestos en la sala están presentes en el libro de Mujica, muchos de ellos aparecen en la muestra con fotografías distintas a las reunidas en aquel volumen.

Grandes miradas

¿De qué manera la tradición fotográfica se ha acercado a nuestro variado y desafiante territorio? “Mientras íbamos desarrollando el proyecto —cuenta Carolina Cardich— identificamos que podíamos trabajar en cuatro perspectivas: así tenemos que el paisaje ha sido visto como reto u obstáculo a superar en aras del progreso, lo cual está presente en esas fotos del siglo XIX, como la de Villaalba, de la construcción del ferrocarril del sur; o la de Witt Moulton, de esos barcos cargueros de guano en las islas Chincha. Después, el paisaje también ha sido percibido como espacio cultural, donde las poblaciones precolombinas construyen sus edificaciones en una suerte de armonía medioambiental con el territorio, eso está representado por las imágenes de Las Aldas, de Pauline Barberi; de Moray, de Javier Silva; o de Machu Picchu, del archivo de Walter Runcie, que nos hablan de un entendimiento del paisaje desde la cosmovisión y desde lo sagrado”.

Foto: Prin Rodriguez.

Foto: Edi Hirose.

“Vinculado con eso —complementa Trivelli— está la idea del entorno natural como fuente de recursos. Está en el guano, en el caucho y en una serie de actividades económicas que han sido importantísimas para la historia del país; está en el discurso de Alan García sobre el perro del hortelano, en el proyecto de Belaunde sobre la Marginal de la selva. O sea, el discurso de domesticar el paisaje para extraer los recursos es constante en la historia del Perú y tiene ventajas desarrollistas y también bemoles ecológicos. Y está después la herencia romántica, de ver el paisaje como este espacio en el que puedes sentir cuál es tu lugar en el mundo como ser humano, y que da pie a esta introspección estética y existencial”. Lo primero está registrado en la muestra en imágnes devastadoras como las de Edi Hirose o Ernesto Benavides sobre la extracción del guano en pleno siglo XXI, y lo segundo en el collage fotográfico de María Acha-Kutscher que, en versión femenina, nos remite al famoso cuadro del “Caminante sobre el mar de nubes”, del pintor alemán Caspar David Friedrich, considerado como una de las cumbres del romanticismo.

Redefinir lo natural

La obra de mayor dimensión de la muestra pertenece a Gladys Alvarado y es una inmensa panorámica de cuatro metros de ancho del cementerio Nueva Esperanza, de Villa María del Triunfo. “Nos interesaba la imagen por su amplitud —explica Cardich—, lo cual hace que cambie de forma de acuerdo a la distancia en que la miras. De lejos parece que estás viendo ruinas, pero conforme avanzas se asemeja a una ciudadela, y solo cuando estás cerca puedes advertir que se trata de un cementerio”. Esa invitación al desplazamiento por la sala es algo que interesó a los curadores, como una forma de motivar al espectador a ingresar a estos territorios fotográficos.

Foto: Ricardo Villaalba.

Foto: Ernesto Benavides.

Espacios que también pueden ser redefinidos desde la técnica y la experimentación como el ‘oceanograma’ de Roberto Huarcaya, a partir del impacto de las olas sobre el papel fotográfico; o el políptico tridimensional “Muralla verde”, de Malú Cabellos, construido con distintas imágenes tomadas con dron de los bosques de neblina que protegen el hábitat natural de un árbol tan explotado y amenazado como la quina. De esta manera, los paisajes expuestos se convierten en poderosos relatos visuales de territorios contemplados, transformados, colonizados o invadidos por la experiencia humana.