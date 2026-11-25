El trabajo de tres fotógrafos peruanos fue resaltado por la revista estadounidense “Time” en su balance de las mejores imágenes del 2026. Las obras de Musuk Nolte, Cristian Olea y Moises Saman, que registran eventos importantes ocurridos en el Perú, Cuba y Brasil, respectivamente, fueron seleccionadas entre el trabajo de reporteros gráficos de diferentes partes del mundo.

La primera imagen en aparecer en el listado de “Time” es de autoría de Moises Saman, peruano que pertenece a la agencia Magnum, y quien fotografió para el diario “The New York Times” a jóvenes integrantes del circo Compañía Cirabana. La imagen muestra un ensayos entrenan dentro de un antiguo teatro en ruinas en el centro de La Habana, en Cuba.

La otra imagen seleccionada pertenece a Musuk Nolte, ex fotógrafo del diario “El Comercio”, quien registró una manifestación en apoyo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el 18 de octubre.

El retrato muestra el grito de una mujer entre las miles de personas se congregaron antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que le aseguraron un cuarto mandato a Lula.

Imagen de Musuk Nolte seleccionada por la revista "Time".

Así también, se destaca el trabajo de Cristian Olea, quien registró una de las mejores imágenes de la visita del papa León XIV al Perú.

La imagen, captada el 11 de noviembre durante la visita del papa León XIV al Perú, retrata su recorrido por las calles de Lima en medio de una multitud de fieles que salió a recibirlo. A través de una composición que integra las luces de la ciudad y las pantallas de los teléfonos celulares, la fotografía documenta una de las expresiones colectivas de fe que marcaron esta histórica visita.

Este reconocimiento pone en valor el talento del fotoperiodismo peruano, su proyección internacional y la importancia de la fotografía como testimonio visual de los acontecimientos que marcan nuestra historia.