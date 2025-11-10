Postales del Hay en Arequipa

1. Tiempos de luto. La noche del viernes, en la Casa Tristán del Pozo de la Fundación BBVA, luego que el curador español Alejandro Castellote describiera el guion de la exposición fotográfica “Varguitas, la verdad de las mentiras”, Morgana Vargas Llosa, compartió un breve discurso que terminó sintetizando el sentimiento general de la más reciente edición del Hay Festival, que terminó el domingo en Arequipa. La fotógrafa confesó lo difícil que resultó organizar una muestra que explorara tanto la vida literaria como familiar de su padre, y que además se sostuviera artísticamente. “Este Hay Festival tiene un significado especial para mí y para muchos de ustedes aquí presentes. Ha sido muy conmovedor ver como tantas personas se han volcado para rendir homenaje a mi papá. Me encuentro aún en ese proceso de duelo tratando de aceptar, poco a poco, que mi papá ya no está con nosotros. Cuando el Hay Festival me propuso hacer esta exposición, no sabía si sería capaz de sumergirme tan pronto en las entrañas de su vida y en nuestros recuerdos familiares. Representaba un reto enorme”, señaló.

2. Varguitas en Lima. Para Morgana Vargas Llosa, esta muestra supuso meses intensos de trabajo y emociones encontradas. La muestra parte de dos preguntas. ¿Qué desata la imaginación de Varguitas? (como le llamaban cariñosamente sus hijos) y la segunda: ¿Cómo era ese pez en el agua en su vida familiar, en ella misma? “En esa exposición intento mostrar su método de trabajo, tanto literario como el periodístico”, señaló la fotógrafa. Trascendió que la muestra de fotografías de Morgana Vargas Llosa y del archivo familiar se presentará en Lima próximamente. Todo parece indicar que será acogida por el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería, uno de los espacios más amables y cómplices para la fotografía en la capital.

3. Un libro que quema. A partir de la tarde del jueves 6, el festival dio inicio en el Teatro Municipal ofreciendo un homenaje a un hoy omnipresente Vargas Llosa, convocando a los autores colombianos Héctor Abad Faciolince y Carlos Granés, muy cercanos en su momento al Nobel peruano, junto con la periodista y escritora local Patricia del Río. Esta edición del Hay viene con nuevo libro: “La Palabra es fuego: Mario Vargas Llosa en el Hay Festival”, que recoge las participaciones del escritor en los diversos festivales que el Hay organiza en todo el orbe. En el prólogo del Libro, Héctor Abad recoge una pregunta clave formulada al colega peruano en su último encuentro: “No crees que las críticas brutales e injustas que recibiste de la izquierda latinoamericana por tu alejamiento de la Cuba de Castro te hicieron acercarte demasiado a la derecha? “Puede ser”, respondió entonces MVLL.

Fueron cuatro días de ideas y palabras en la Ciudad Blanca. (Foto: Hay Festival)

4. Pensar a Mario sin Nobel. Horas antes de la inauguración de la muestra “Varguitas, la verdad de las mentiras”, el escritor chileno Alberto Fuguet compartió muy amena conversación sobre su trayectoria literaria, en la que fue paso obligado hablar de dos maestros fundamentales, José Donoso y Mario Vargas Llosa. Podría decirse que su participación fue el “lado B” de los homenajes formales a Vargas Llosa, pues abogó por una lectura del escritor peruano más abierta y alejada de los tópicos. Fuguet identificó a MVLL como su primer “crush literario” (en el sentido de fascinación o amor platónico). Sostuvo que el peruano “no ha sido bien leído” y que para revalorizar su obra, sugiere “quitarle el Nobel” y “olvidar” su faceta política, ya que la política “no tiene que ver con la literatura”. Recomendó leerlo en la playa, en lugar de verlo siempre como un oráculo.

5. Una fiesta indispensable. El Hay Festival volvió a demostrarse indispensable para la animar la ciudad. Contribuye a que Arequipa se afirme como Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad y como el corazón intelectual del sur del país, siendo un espacio de diálogo, reflexión y creatividad. Un espacio para dialogar sobre ciencia, medio ambiente, actualidad, arte, feminismos, filosofía o literatura. Este año reunió a 141 participantes de 14 países, que hoy domingo ofrecen ya sus últimas charlas en el Centro Histórico de la ciudad. Se espera, al cerrar la jornada, superar los 27 mil asistentes del año pasado, entre la legión de estudiantes arequipeños, los visitantes llegados de Lima, Cusco o Trujillo, entro otras ciudades. Se celebra la sinergia del Festival con las autoridades locales, tanto del Municipio como del gobierno regional. Se extraña, eso sí, la colaboración de la Universidad Nacional de San Agustín, cuyos hermosos patios y auditorios solían ser los más tradicionales centros de acogida del público. Se sintió su ausencia.

El equipo organizador y autoridades de las instituciones que hicieron posible el desarrollo de la undécima edición del festival en la Ciudad Blanca. (Foto: Hay Festival) / vicrasuba

6. Las odiosas comparaciones. Tres semanas antes se celebraba en Arequipa la décima edición del Congreso Internacional de la Lengua Española. Un evento que puede compararse en relevancia con el más reciente Hay Festival. Ambos certámenes coincidieron en traer a la Ciudad Blanca a los más representativos autores contemporáneos, e incluso escritores como Juan Gabriel Vásquez o Carlos Granés repitieron la experiencia arequipeña. La gran diferencia es que en el Hay no hay soberbias académicas, solemnidades protocolares ni tristes peleas entre académicos, como la que protagonizaron en octubre los responsables del Instituto Cervantes y la RAE.