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Resumen

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Hernán Casciari. (Foto: Juan Ponce/ GEC)
Hernán Casciari. (Foto: Juan Ponce/ GEC)
Por Grupo GDA

El escritor Hernán Casciari fue denunciado por el grupo de productores por presuntas irregularidades en la gestión de fondos de films de Orsai Audiovisuales SRL, la compañía de la que el autor es socio gerente. Entre las películas señaladas aparecen Canelones y La uruguaya. La denuncia fue radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N° 34. El escrito señala que los afectados por las operaciones son 18 personas.

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