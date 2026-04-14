Resumen

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Retrato de Horacio Ochoa en su estudio en la plaza Regocijo, en 1956.
Retrato de Horacio Ochoa en su estudio en la plaza Regocijo, en 1956.
Por Enrique Planas

Parejas románticas, padres con hijos, equipos de fútbol posando en el patio, invitados a una fiesta en la huerta familiar, eventos cívicos. Y mujeres, regias, guapas, posando orgullosas en el estudio. Un testimonio invaluable de un Cusco que transita entre la tradición y la modernidad es lo que nos ofrece el fotógrafo Horacio Ochoa (1905-1978). Sin embargo, hasta hace muy poco, nadie podía ver sus retratos ni recordaba a su autor. Su memoria se nos revela desde que la Fototeca Andina del Centro Bartolomé de las Casas inicia la investigación en su archivo, adquirido por la institución en 1993.

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