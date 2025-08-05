Huaca Yolanda: un mural hacia el pasado

La mañana del 7 de julio todo transcurría con normalidad. Apenas unos días atrás, el equipo liderado por la arqueóloga Ana Cecilia Mauricio, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, había iniciado sus excavaciones en uno de los cerros de la Huaca Yolanda, un centro prehispánico de más de 40 hectáreas de extensión, ubicado en el caserío Tanguche, en Chao, La Libertad. Eran trabajos de rutina y de investigación sobre los efectos del clima y de fenómenos como El Niño en los asentamientos humanos pertenecientes al llamado período formativo, que se remonta de los tres mil a cuatro mil años de antigüedad, en los valles de Chao y del río Santa.

Los arqueólogos descubrieron que la zona había sufrido los efectos de huaqueos recientes por los forados en distintos lugares del sitio. Justamente, una de esas perforaciones llamó la atención de los especialistas. De inmediato, empezaron a excavar en ella y fueron apareciendo los restos de un mural intacto de formas perfectas que había permanecido oculto bajo las piedras y la arena.

“La sensación en ese momento fue indescriptible —comenta la arqueóloga Ana Cecilia Mauricio—. Yo me imaginé que Julio C. Tello, el padre de la arqueología peruana, debió haber sentido algo parecido cuando exploraba allá por los años de 1950 y encontraba sitios intactos. Yo sentí algo así viendo este mural tan bien conservado y con diseños tan complejos, esto para una arqueóloga es algo fabuloso que, quizás, ocurre solo una vez en la vida”.

La arqueóloga y docente de la PUCP Ana Cecilia Mauricio, quien lidera el equipo de investigación en la huaca Yolanda. (Foto: PUCP)

Las excavaciones en el sitio continúan y hasta el momento se han descubierto más de cuatro metros de mural, que Mauricio cree debe medir alrededor de siete metros de largo. “Lo que estamos viendo —precisa la arqueóloga— es que este muro formaba parte del interior de una habitación ubicada en el atrio principal de un templo, en forma de U, una construcción típica del periodo formativo, y parecida a las que existen en Garagay o Manchay”.

Frisos en tres dimensiones

Lo que hace especial este mural hecho de piedra y revestido con barro no es solo su antigüedad, de aproximadamente 3 000 a 4 000 años, sino también su diseño tridimensional. “El muro tiene decoraciones en ambos lados —revela Mauricio— y es la primera vez que vemos algo así al interior de un templo del período formativo. Tiene, además, esculturas que forman un diseño tridimensional, algo que no había sido registrado para este momento”.

En el mural se observa la figura de un gran pez con frisos en relieve. El cuerpo del animal está cubierto por rombos que asemejan redes de pesca, los cuales son tridimensionales porque puede verse al otro lado del muro a través de ellos. En la otra cara de la pared, aparecen figuras completamente diferentes como estrellas y fragmentos de lo que puede ser una planta de yuca o de algún tubérculo similar.

Otra de las características excepcionales del hallazgo es la combinación de sus colores rojo, azul y amarillo, tonalidades formadas a partir de tintes minerales extraídos de las rocas. “Al parecer usaban estos tintes como pinturas y las aplicaban sobre el muro con pinceles hechos con pelos de animales para realizar la decoración —detalla la especialista—. Más adelante, vamos a analizar qué tipo de minerales eran, para saber, además, de dónde los traían, si los sacaban de la zona o tenían que viajar a otros lugares para conseguirlos”.

Una de las caras del mural con representaciones de plantas de yuca. (Foto: PUCP)

Sobre la identidad de los creadores de las figuras, Mauricio cree que se trataría de habitantes de pueblos precerámicos dedicados, sobre todo, a la pesca y al cultivo de tubérculos y otros productos, pequeñas sociedades marcadas profundamente por la vida marina y el contacto con la naturaleza, lo cual reproducían en sus construcciones. Se trata de una época en la que todavía no se puede hablar de la existencia de culturas definidas, pues estas aparecieron mucho tiempo después.

Por la antigüedad del mural se cree que este podría ser anterior o contemporáneo a ciertos momentos iniciales de Chavín. Todo esto abre una nueva línea de investigación y puede ofrecer nuevas luces sobre el grado de desarrollo adquirido por los antiguos habitantes de nuestra costa norte.

La conservación

La mayoría de los sitios arqueológicos en el valle del Santa se ve afectada actualmente por la expansión de tierras agrícolas y el descontrolado huaqueo. Esto hace difícil el hallazgo de restos intactos. Pero en este caso ha sido diferente. La arqueóloga y docente de la PUCP maneja esta hipótesis: “Es probable que, en un momento determinado, la gente de la época cubrió todo este ambiente y lo rellenó de piedra y enterró toda la arquitectura para construir encima de ella. Era una práctica común que formaba parte de los rituales de renovación de los templos, de las huacas, que eran lugares vivos y tenían estas etapas de transformación, no solo en términos constructivos, sino también en sus representaciones, deidades, etcétera. Por eso, este mural pudo preservarse, y nosotros lo hemos encontrado completamente tapado”.

Peligro inminente

Sin embargo, el descubrimiento del mural lo hace ahora vulnerable al abandono en que se encuentran muchos de nuestros sitios arqueológicos. Aunque la noticia ha despertado el interés de las autoridades de la Municipalidad de Chao, se necesita con urgencia la atención del Ministerio de Cultura para poder delimitar la zona y evitar que siga siendo afectada por las invasiones de campos de cultivo que están destruyendo con maquinaria pesada diversos sectores de la huaca Yolanda.

“Nosostros solo podemos excavar e investigar —expresa Mauricio— , pero no tenemos autoridad ni los recursos necesarios para contener o expulsar a los invasores, esa es tarea del Ministerio de Cultura y de sus oficinas correspondientes. Esperamos que esto suceda pronto para poder proteger el mural y el sitio, pues este hallazgo ha sido algo inesperado, y no tenemos los presupuestos para estabilizarlo, conservarlo y planificar las acciones que se tomarán más adelante”.

La arqueóloga y su equipo esperan que las autoridades reaccionen ante la magnitud del descubrimiento, y otorguen fondos mayores para su conservación y para realizar excavaciones en una zona más amplia. “Lo ideal es tener una visión completa del sitio para poder perservarlo. Hay una buena chance de que el edificio al que pertenece el mural esté también en buenas condiciones, eso sería algo único, que no se puede dejar pasar. Si nos vamos, lo más probable es que vengan huaqueros y todo esto se eche a perder”, advierte Mauricio.

La aparición de este mural puede ser la punta del iceberg de la existencia de restos mayores, de un nuevo sitio que potencie esta zona del valle del Santa, ubicada en el límite entre La Libertad y Áncash. Un espacio que en el futuro podría servir para las comunidades locales y el turismo. Así sea.