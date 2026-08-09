icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ante el inicio de un nuevo gobierno en el Perú, convocamos a voces destacadas del sector cultura en el Perú y les propusimos un debate en torno a las siguientes preguntas: Cuál cree que es la agenda de prioridades que debería seguir el nuevo ministro y cuál debe ser el lugar del hoy inactivo Museo Nacional del Perú (MUNA).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.