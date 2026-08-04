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(Imagen generada con IA: Gemini)
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Por Enrique Planas

A propósito del Día Internacional del Gato, este 8 de agosto, la proliferación de títulos dedicados a estos enigmáticos felinos en la FIL Lima los confirma como una irresistible tendencia literaria.

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