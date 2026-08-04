A propósito del Día Internacional del Gato, este 8 de agosto, la proliferación de títulos dedicados a estos enigmáticos felinos en la FIL Lima los confirma como una irresistible tendencia literaria.

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“El maestro y margarita”

Mijail Bulgakov/ Alianza Editorial

Obra cumbre de la literatura rusa, protagonizada por un gato antropomórfico, parlanchín y amante del vodka. Bulgakov despliega una sátira feroz y brillante contra la burocracia soviética y el totalitarismo.

“Soy un gato”

Natsume Soseki/ Impedimenta

Una de las cumbres de la narrativa japonesa moderna es también uno de los libros más ofrecidos en la feria. La novela adopta la perspectiva de un felino para observar con ironía los modales de los burgueses de la era Meiji.

(Portadas: Difusión)

“La gata lo vio todo”

Dolores Hitchens/ RBA

Un gato presencia un crimen doméstico. Su autora demuestra oficio en la construcción del suspense y la investigación criminal a la antigua usanza, dosificando con inteligencia las pistas y los giros argumentales.

“El gato favorito”, litografía del artista estadounidense Nathaniel Currier, publicada en Nueva York alrededor de 1840. Una de las piezas icónicas de la colección del Metropolitan Museum de Nueva York.

“Su majestad”

Marie Ange Guillaume y Henri Galeron/ Mil Mundos Ilustrados

Delicada celebración visual y literaria de la aristocrática soberanía felina. Guillaume y Galeron capturan los tics, manías y aires de superioridad del comportamiento gatuno frente a sus desconcertados humanos.

“Gatos”

Patricia Highsmith/ Libros del Zorro Rojo

La maestra del suspense psicológico rinde singular tributo a la enigmática naturaleza de los felinos. Combina narrativa breve, poesía y ensayo para retratar la independencia radical y el carácter esquivo de los felinos.

(Portadas: Difusión)

“Marvelmiau”

Nao Fuji/ Panini Comics / Marvel

Cultura pop superheroica con la ternura del manga japonés de corte felino. Nao Fuji adapta uno de los personajes más emblemático de la Marvel al universo de los gatos. Delicioso divertimento comiquero para jóvenes.

“La gata Shozo y sus dos mujeres”

Tanizaki Junichiro/ Satori

Exquisita tragicomedia doméstica en la que un gato protagoniza una feroz y mezquina guerra de egos entre la exesposa y la actual esposa de su propietario. Manipulación afectiva, celos y vanidad.

(Portadas: Difusión)

“El gato negro y otros relatos de terror”

Edgar Allan Poe/ Libros del Zorro Rojo

La culpa y la paranoia a través de la relación entre un verdugo alcohólico y su mascota. Ilustrado por Luis Scapati, en el relato de Poe lo sobrenatural se insinúa desde los rincones oscuros de la conciencia.

“Te receto un gato”

Syou Ishida/ Planeta

Lectura reconfortante sobre un curioso sanatorio clandestino en un callejón tokiota, donde se prescriben gatos terapéuticos para aliviar las heridas emocionales de pacientes agobiados por la soledad o el duelo.

“Si los gatos desaparecieran del mundo”

Genki Kawamura/ Alianza Editorial

Conmovedora por su aparente sencillez, la obra de Kawamura utiliza la figura de un gato para reflexionar sobre la memoria afectiva, el sentido de la pérdida y el valor del fugaz vínculo humano.

“El gato que no quería ser vegano”

Sanne Vogel/ Grijalbo

Divertida mirada sobre los choques culturales, los actuales estilos de vida y las tensiones domésticas a partir de las peripecias de un felino que se resiste a aceptar las imposiciones contemporáneas.

(Portadas: Difusión)

“Frankie”

J. M. Gutsch y Maxim Leo/ Seix Barral

Un felino es adoptado por una pareja en crisis, convirtiéndolo en el último puente emocional de su convivencia. La perspectiva animal aporta una mirada limpia y ajena a los rencores humanos sobre el desgaste amoroso.

“El libro de los gatos”

Varios Autores/ Librería Univer. de Puebla

Antología que reúne desde las irónicas observaciones de Balzac hasta los inquietantes enigmas de H. P. Lovecraft. Imprescindible para amantes de los gatos y la buena literatura.

“Los gatos mueren con los ojos abiertos”

Pedro Llosa Vélez/ Planeta

Representando a las letras locales, Llosa teje una trama donde los secretos familiares y la memoria resuenan con intensidad. La inclusión de la figura felina es un sutil recordatorio de la fragilidad de los afectos.

“La gata”

Colette/ Acantilado

Los celos conyugales se revelan mediante la tensa convivencia entre una joven esposa y una gata. La autora francesa examina cómo el instinto animal y la devoción estética pueden pesar más que los lazos sociales instituidos.