Antes de la era Black mirror, las novelas de Isaac Asimov (1920-1992) fueron las sagas más exitosas de la ciencia ficción. Él fue el primero en invitarnos a viajar en el tiempo y a sentir esa angustia por un futuro desconocido pero posible. “Cualquier aporte a la interminable controversia sobre el futuro debería mostrarse agradecida, en primer lugar, a Isaac Asimov”, escribieron en The New Yorker, y es que sería difícil imaginar el impacto actual de las narrativas distópicas y de la ciencia ficción contemporánea en la literatura, el cine o el streaming sin el toque asimoviano.

El pasado 2 de enero se cumplieron cien años del nacimiento del escritor de novelas de ciencia ficción, Isaac Asimov (1920-1992). Fue también profesor de bioquímica y divulgador científico.

Su impacto se ha expandido fuera de los límites terrestres: el asteroide 5020 lleva su nombre. Y el diccionario Oxford incluyó en sus páginas las palabras inventadas por él (positrónico, psicohistoria y robótica). A cien años de su nacimiento, la obra del escritor sigue más viva que nunca.

—De Rusia sin amor—

La primera serie rusa incluida en la plataforma Netflix tiene algo de Asimov. Solo basta recordar los mandamientos para los robots, conocidos como las tres leyes de la robótica: 1) Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. 2) Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. 3) Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Ninguna se cumple en la serie Mejores que nosotros.

Arisa es la androide asesina creada en China que se pierde en las calles de Rusia. La serie rusa, Mejores que nosotros, se puede ver en Netflix.

La historia se sitúa en un futuro cercano en el que los robots forman parte de la cotidianidad como obedientes asistentes de los humanos. En este contexto surge un grupo de opositores descontentos con la coexistencia de los androides. Así, aparece en escena Arisa, una androide creada en China y comprada en el mercado negro, sin conocerse que ella no fue programada de acuerdo a las tres leyes que rigen la robótica. Estas mismas leyes son las que sostienen las novelas “El hombre bicentenario” (1976) y “Yo, robot” (1950).

“El hombre bicentenario”, novela de Isaac Asimov, adaptada al cine por Chris Columbus y protagonizada por Robin Williams en 1999.

—Fundación: de la saga al streaming—

La noticia de que la saga Fundación, de Isaac Asimov, será adaptada a la televisión este 2020 para una plataforma streaming ha emocionado a muchos de sus fanáticos.

Se trata de la obra más famosa de Asimov, conocida también como el Ciclo de Trántor. Aunque nunca se gestó con la intención de construir una saga, Asimov publicó alrededor de 16 libros relacionados a Imperio Galáctico entre los años 1942-1957 y 1982-1992, un tiempo bastante largo en el que construyó con detalles una de las mejores historias de la ciencia ficción de todos los tiempos.

La trilogía de Asimov está compuesta por "Fundación", "Fundación e Imperio" y "Segunda Fundación". Títulos imprescindibles para los amantes de la ciencia ficción.

Esta serie de obras—que Asimov denominó la “historia del futuro”—, es una especie de proyección en la que los humanos han colonizado millones de mundos en la galaxia tras la decadencia de la Tierra, sociedades en las que la ciencia robótica ejerce mayor poder. Junto a la creación de una Enciclopedia galáctica, la psicohistoria es una herramienta indispensable de la saga. Se trata de una herramienta científica que se utiliza para predecir la caída del Imperio Galáctico y lograr, así, reducir el daño.

"Fundación" es una de las grandes creaciones de Isaac Asimov (Foto: Amazon)

Fundación, que se podrá ver en los próximos meses por Apple TV Plus y se dice que tendrá diez capítulos. Al momento, según el portal Variety, se conoce que los protagonistas serán Lee Pace (Halt and catch fire) and Jared Harris (Chernobyl). Aunque algunos fanáticos de la literatura de Asimov se muestren escépticos sobre la calidad de la adaptación, este proyecto es ya uno de los más esperados de este nuevo año.

Para José Donayre, escritor peruano y experto en literatura de ciencia ficción, Asimov es “un autor perfectamente circunscrito a todo lo que ha significado esta era, en términos de avances científicos para dicha o perturbación de la humanidad. Se trata de un autor-universo, que ofrece verdaderos portales a sus lectores. Su obra —vigente en el cine, los videojuegos y series tipo Black mirror— es vasta, y nos desborda en temas, personajes e imaginación”.

Comenta Donayre que Asimov es el “perfecto resumen de un creador de ficciones con grandes conocimientos científicos, pero con una sensibilidad muy especial por el género humano”.

Por eso, a cien años de su nacimiento, es imposible pensar el futuro sin referirnos a él.

Sus ficciones, en cierto modo, fundaron nuestro tiempo.





MÁS INFORMACIÓN

Proyecto frustrado

En 1974, Paul McCartney le propuso a Asimov realizar el guion para un musical científico. Sin embargo, el escritor no incluyó el diálogo que el ex-Beatle había escrito y el proyecto no se concretó.

Homenaje robótico

Asimo (Advanced Step in Innovative Mobility) es el robot creado por Honda en 2011 como homenaje al genio.

Inolvidable participación

En los años setenta, Isaac Asimov realizó una asesoría científica en la producción de la famosa teleserie de ciencia ficción Star Trek. Su nombre aparece en la película de 1979.