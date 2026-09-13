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Resumen

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(Foto: Mario Zapata/ GEC)
(Foto: Mario Zapata/ GEC)
/ Mario Zapata N.
Por Enrique Planas

Desde que empezó a trabajar como profesor, para Jorge Eslava ofrecer una versión de la “Nueva crónica y buen gobierno” a los más jóvenes era un sueño imposible. Un proyecto difícil con el que era mejor no ilusionarse. Solo la depuración y limpieza de un texto muy complejo, intercalado con 400 ilustraciones, espantaría a cualquier editor. Así, el texto de Guamán Poma de Ayala permanecía como un libro de culto: de aquellos que todos citan, pero que pocos han leído, a excepción de estudiosos y eruditos. “Esa es una desgracia que persigue a algunos libros que, siendo tan importantes, libros que nos permiten observar desde la mirada de los vencidos y de los desamparados, sin embargo no son leídos”, lamenta el escritor.

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