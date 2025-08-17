San Martín, entre el óleo del general y la foto del abuelo

Ajeno al tráfico de Buenos Aires, en la rotonda de la avenida Mariscal Castilla en el barrio de Palermo, se instala el que quizás sea el más bello monumento del Libertador. Realizado un siglo después de su muerte, la escultura lo retrata sin caballo y sin sable. Es la imagen de un José de San Martín anciano, vestido de civil, leyéndoles un cuento a sus nietas Merceditas y Josefina. Realizada en bronce, descansa sobre un pedestal de granito donde lucen tres bajorrelieves que evocan actividades cotidianas posteriores a sus días de gloria: limpiar sus armas, cultivar sus dalias, posar en la ribera del Sena, muy lejos del Río de la Plata.

Los peruanos sabemos de su genio militar, de su epopeya al cruzar los Andes y de sus triunfos en batalla antes de proclamar la independencia de nuestro país. Sin embargo, esta historia tiene que ver con otra imagen y otro pedestal, ligada al “Abuelo inmortal”, como se titula el único monumento que lo recuerda al final de su vida. Desprovisto de medallas, del general quedan su integridad y su sencillez. ¿Cuándo el libertador de América se convirtió en abuelo entrañable? Se trata de una historia larga y llena de silencios.

—Como el Quijote—

Voraz lector, en su retiro europeo el viejo general era devoto seguidor de las andanzas del Quijote. Poseía ediciones de distintos idiomas, subrayadas y comentadas por él. Quien haya leído su correspondencia podrá apreciar incluso su estilo lleno de figuras cervantinas. Quién sabe si San Martín se sentía identificado con el ingenioso hidalgo, ambos caballeros errantes, ambos dedicados a sus sueños de justicia, ambos defensores de la libertad y, por cierto, acusados de locura por sus enemigos.

Lo que sí puede considerarse quijotesca fue su solución monárquica ideada por el general para los nacientes países de Sudamérica. Como la de Alonso Quijano, aquella era una fantasía, una posición en las antípodas de las ideologías de entonces, que bebían del ideario de la Revolución Francesa. San Martín visualizaba un continente muy similar a Europa, con una nobleza al mismo nivel. Aquella ilusión fueron sus molinos de viento.

Retrato del libertador a los 70 años, en 1848. (Foto: Getty Images) / REDA

—Sin lugar en América—

Al abandonar el Perú tras su reunión con Bolívar en Guayaquil, y luego de una difícil temporada en Chile, con diarios sureños que lo acusaban de llevarse una fortuna en oro consigo (las ‘fake news’ son más antiguas de lo que creemos), San Martín volvió a la Argentina en 1824, solo para despedirse de su fallecida esposa Remedios de Escalada y partir a Europa con su pequeña hija Mercedes. Su exilio no puede entenderse sin analizar el papel de sus dos enemigos mortales, Carlos de Alvear y Bernardino Rivadavia, quienes lo ningunearon, persiguieron, difamaron y amenazaron. Eran tiempos en que Argentina estaba atravesada de tensiones, debatiéndose a golpes qué modelo de gobierno seguir: si federal, si monárquico, si centralista. Esta última opción fue la que terminó imponiéndose.

Partir a Europa fue una demostración de desprendimiento y también de desilusión. Un héroe se vuelve inmortal no por vencer en batalla, sino por saber cuándo hay que rechazarlas. Desde su partida a Europa hasta su muerte en Boulogne-sur-Mer, 26 años más tarde, se sabe muy poco. Fue testigo de las revoluciones en el París de 1830 y 1848, radicó la mayor parte del tiempo en los suburbios de la capital francesa, viviendo de la renta de una casa en Buenos Aires y de la ayuda de algunos amigos. Convivía con las úlceras, el asma, el reuma y la ceguera. A partir de 1845, logró tener algo más de estabilidad gracias al dinero que le envía el presidente Ramón Castilla.

—La foto del abuelo—

Para que un padre de la patria se convierta en abuelo inmortal es necesario cambiar de imagen. En el caso de San Martín, esta se reveló en un daguerrotipo tomado en Francia dos años antes de su muerte, hoy exhibido en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. El abuelo José posó en dos tomas, una de ellas extraviada, aunque reproducida antes por su hija Mercedes en tarjetas de visita.

En las imágenes, San Martín luce sus 70 años, algo achacoso aunque su mirada lúcida prevalece. En la primera, su mano derecha se encuentra dentro de la levita, mientras que en la foto extraviada coloca ambas sobre los apoyabrazos de su silla. Algunos investigadores sindican al famoso fotógrafo parisino Robert Bingham como el autor.

Placa en el mausoleo del General José de San Martín en la Catedral Metropolitana, Buenos Aires, Argentina. (Foto: Getty Images) / VW Pics

Otros señalan a los hijos del marqués Alejandro Aguado, su vecino, que comenzaban una intensa actividad como fotógrafos aficionados.

San Martín es el único de los libertadores que llegó a ser fotografiado. Y aquella imagen se impondría en el imaginario argentino a través de billetes, estampillas y, lo más importante, en la enseñanza escolar, como un abuelo sereno y confiable, símbolo de solidez en una nación que conoce pocos períodos de estabilidad.

—Perón sale en la foto—

Pero volvamos a la rotonda de la avenida Mariscal Castilla en Palermo: el autor del monumento, el escultor Ángel Ybarra García, realizó el molde del rostro de San Martín a partir de aquel célebre daguerrotipo, mientras que, para la figura de sus nietas, el artista se inspiró en dos pequeñas vecinas. El monumento se inauguró en 1951 y fue uno de varios encargos solicitados por el régimen de Juan Domingo Perón. El dictador argentino, confeso admirador del libertador, supo valorar aquella imagen reflexiva como un símbolo nacionalista que podía oponer al liberalismo tanto de Carlos de Alvear y Bernardino Rivadavia, como a la oligarquía de mediados de siglo XX. Gestos que le granjeaban el apoyo del interior del país, confrontado a lo largo de un siglo con la capital liberal.

Nada se compara en dispendio al imponente desfile militar con que Perón conmemoró el primer centenario de la muerte de San Martín, el 17 de agosto de 1950, cuyos documentales de época cuelgan en You Tube. En el acto participaron fuerzas armadas de cinco países y destacó el gobierno de Manuel A. Odría, al enviar a Buenos Aires la histórica campana de Huaura, que repicó el 20 de noviembre de 1820 en la primera declaración de independencia, ocho meses antes de proclamarse en Lima.

En una época en que andamos escasos de ejemplos, la imagen del viejo libertador une más que una bandera. De regreso de todas sus batallas, ausente 175 años, el abuelo de la patria nos podría hacer soñar en un país basado en la confianza. Quizás valdría la pena, en medio de nuestras propias peleas intestinas, que los peruanos también miráramos aquel viejo daguerrotipo de un héroe que supo cuándo retirarse del campo de batalla y proponer una unión que nos hermane.