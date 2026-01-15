José Tola o la búsqueda constante: la retrospectiva del Icpna que nos invita a redescubrir la genialidad del desaparecido artista peruano

Escuchar
José Tola falleció en septiembre del 2019. (Foto: Richard Hirano)
/ RICHARD HIRANO
Por Enrique Planas

En la Biblia está escrito: semanas después del diluvio, Noé envió un cuervo para que regresara con una prueba de vida sobre la tierra. Sin embargo, el ave negra no regresó y el hombre temeroso de Dios recurrió a la ingenua paloma. El pintor José Tola (1943-2019) siempre se identificó con el cuervo. Tanto que su estilizada figura le servía de ex libris, símbolo con el que marcaba tanto sus libros como grabados y dibujos. Para el curador Max Hernández Calvo, la idea del cuervo lo remite a la literatura de Poe. Y no le sorprendería que algo hubiera de eso. “Porque Tola tuvo muchas inquietudes creativas que exceden las artes visuales”, nos explica. En efecto, el artista también escribía poesía, prosa, incluso música. Su inquietud intelectual era muy grande.

