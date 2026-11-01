“Este libro es el resultado de más de 60 años de enseñanza en el Perú y el extranjero” es lo primero que me dice Juan Ossio, sentado en la sala de su casa, en Miraflores. Tiene 83 años y pasó buena parte de su vida en las aulas de la Universidad Católica y San Marcos y de las universidades de Chicago, Harvard y Virginia, pero también viajando por los Andes peruanos, guiado por la figura y obra del gran cronista indio Guaman Poma de Ayala. Su tesis de doctorado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, estuvo dedicada al redescubrimiento de este personaje, que fue clave para su entendimiento de la cultura andina.

Su último libro —Etnografía de la cultura andina, editado por EY— integra sus hallazgos más significativos sobre el desarrollo de sociedades consolidadas a partir de antiguas redes de parentesco que él pudo constatar en las muchísimas reuniones y fiestas familiares, agrícolas, religiosas y comunales, que registró en pueblos como Andamarca, en Ayacucho, a donde llegó a vivir en los años setenta, siguiendo la ruta de su admirado Guaman Poma.

Lazos de reciprocidad

“La lógica que encontré —recuerda Ossio— es que estas comunidades están dominadas por un sistema social que se basa fundamentalmente en las relaciones de parentesco, que sustentan el sentimiento hacia el otro. Ellos me enseñaron que tenían un concepto llamado ayni que significa ‘hoy trabajo por ti, mañana tú trabajas para mí’. Son relaciones esenciales, por eso el que no tiene parientes es considerado un wakcha. ¿Y qué cosa significa wakcha? Pobre y huérfano. O sea el pobre es el que no tiene parientes, el que no puede pasar un cargo, y si tú no puedes pasar un cargo, entonces eres prácticamente una persona anónima dentro de la sociedad”.

Ilustración de Sarhua (Ayacucho) que ilustra el Wawa Pampay, tradicional costumbre andina en el Perú que conmemora el fallecimiento de un infante.

“Descubrí —complementa el autor— que entre los consuegros se hacían compadres para que estos se llevaran mejor y los hijos pudieran tener una relación más afín. De tal manera, que el compadrazgo que vino de occidente fue traducido a formas indígenas y gracias a ello se organizaron muchas fiestas. Por ejemplo, cuando se termina de techar una casa, vienen los compadres y ponen una cruz encima para proteger esa construcción”. Ossio destaca, en ese aspecto, el legado de las tablas de Sarhua y diversas formas de arte popular. “Son relaciones clarísimas de reciprocidad —destaca— y esto se ve en bailes como la danza de tijeras, que no son tijeras sino son, en realidad, dos barras que chocan y emiten un sonido. Una barra es macho y la otra es hembra. Entonces, el tintinear es como si fuera el acto sexual”.

Una historia de incomprensión

El libro también destaca la incomprensión de las élites no solo políticas sino también intelectuales respecto de la cultura andina. En este punto, Ossio recuerda que su gran maestro Raúl Porras Barrenechea nunca pudo entender el legado de Guaman Poma. “Decía que tenía una behetría mental, es decir un caos en la cabeza. El problema era más bien que Porras no supo ponerse en la perspectiva de Guaman Poma… Yo me embarqué a leer minuciosamente la Nueva Corónica, que tiene más de mil cien páginas, y encontré que podría llamársela una carta al rey. Era un documento que el cronista había preparado para dárselo al rey de España, a quien veía como un inca. Para él la conquista había sido un pachacuti (un cataclismo cósmico) y solo se podía resolver a través de un personaje que tuviese la altura de un inca, en este caso, el rey”.

Ossio publicó sus estudios sobre Guaman Poma en un libro que tituló En busca del orden perdido, algo que él también quiere encontrar con este volumen. “Esa creencia —reflexiona— de que los indígenas no son inteligentes no es nueva, hubo siempre una actitud desdeñosa que yo juzgaba como una tendencia a homogenizar todo y a despreciar a quien no participaba de la cultura propiamente occidental”.

La memoria de los objetos

Su casa resguarda diversas manifestaciones del arte popular. En su sala destacan un gran músico de cerámica ayacuchana y una colección de retablos. Y, en otra habitación, repartidas en iluminadas vitrinas, pueden verse decenas de piezas, desde las coloridas máscaras de la diablada puneña hasta los célebres personajes de la danza de los huacones de Mito, así como una tabla de Sarhua que, alguna vez, le regaló el recordado maestro Primitivo Evanan. En ella se recrea el momento en que Ossio se pone el fajín del recién creado Ministerio de Cultura, en 2010.

“Cuando fui ministro —destaca el antropólogo— puse como lema en todo el Ministerio: ‘la unidad en la diversidad’. Es decir, debemos buscar, por un lado, la unidad a través de la educación, porque no puedes permitir que estos campesinos no puedan participar del mundo moderno que les trae mayor riqueza, y por otro lado los mistis, los que son blancos, deben tener una comprensión de esa idiosincrasia que tienen los campesinos”. En su opinión, esa incomprensión ha sido y es una de las grandes tragedias de nuestra vida republicana.