icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Doctor en antropología, Juan Ossio fue el primero en encabezar el Ministerio de Cultura en el 2010. (Foto: Alessandro Currarino/ El Comercio)
Doctor en antropología, Juan Ossio fue el primero en encabezar el Ministerio de Cultura en el 2010. (Foto: Alessandro Currarino/ El Comercio)
/ ALESSANDRO CURRARINO
Por Juan Paredes Castro

“Este libro es el resultado de más de 60 años de enseñanza en el Perú y el extranjero” es lo primero que me dice Juan Ossio, sentado en la sala de su casa, en Miraflores. Tiene 83 años y pasó buena parte de su vida en las aulas de la Universidad Católica y San Marcos y de las universidades de Chicago, Harvard y Virginia, pero también viajando por los Andes peruanos, guiado por la figura y obra del gran cronista indio Guaman Poma de Ayala. Su tesis de doctorado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, estuvo dedicada al redescubrimiento de este personaje, que fue clave para su entendimiento de la cultura andina.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?