“Hay una forma de inteligencia que se llama inteligencia espacial. Es la manera como leemos las cosas y los obstáculos que nos rodean. En el fondo se trata de cómo se relaciona el ser humano con la forma”, nos comenta Juvenal Baracco sobre su percepción de la arquitectura, minutos antes de ingresar al auditorio donde será el invitado de honor. La sala está llena. Sus amigos, alumnos y familiares lo esperan. Tiene 78 años y es una de las figuras más representativas de la arquitectura peruana.

Baracco explica muy fácilmente el vínculo de las personas con su entorno y puede dar ejemplos que grafican lo que comenta, pasando tanto por las diversas regiones del país como por diferentes partes del mundo. Es un hombre sencillo, cuyas palabras contienen mucha riqueza histórica, memoria y experiencia de toda una vida dedicada a la docencia y al arte de hacer dialogar el espacio y las formas.

Casa de playa en Asia (1998). Casa Salinas.

—Entre lo mejor de la arquitectura mundial—

Con una serie de proyectos arquitectónicos que impactan a la vista por su relación con el paisaje —muchos de ellos frente al mar y en territorios rocosos—, Baracco ha obtenido varios premios internacionales. Solo para mencionar uno de sus logros para nuestro país, sus obras como la Casa II en la playa El Misterio de Cañete y el Centro Cultural Ccori Wasi de la av. Arequipa se encuentran en el Atlas Phaidon de arquitectura mundial del siglo XXI, un monumental libro que solo congrega lo mejor de 89 países del mundo.

¿La caótica ciudad de Lima se refleja en su arquitectura?

Es la segunda ciudad del mundo en un desierto, solamente superada por El Cairo, con la diferencia de que en El Cairo hay agua y aquí no, lo que es una muy buena diferencia. El Cairo tiene 2.000 años y Lima solo 500. Hubo un proceso de evolución de la ciudad tradicional que se rompe en los años 40. Desaparece el adobe y la madera, y empieza el concreto y el ladrillo. Con eso empieza el caos porque con el ladrillo y el cemento la gente hace lo que quiere. Además, en la ciudad formal aparece la invasión.

¿Cuál es la relación de los peruanos con el espacio?

No hay sitio en el Perú que no sea un sitio bello o que no haya un resto precolombino. Además, los antiguos peruanos hacían maquetas como la piedra de Saywite. Eso lo hacía el inca, él planteaba lo que quería. Hay unos dos mil años de evolución de una manera de tomar el territorio que es muy distinta a la europea, porque la manera de ocupar el espacio en el antiguo Perú era la trashumancia.

