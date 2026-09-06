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Resumen

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“Portal de Flores”, fotografía de la plaza de Armas tomada por Manuel Mancilla en 1920.
“Portal de Flores”, fotografía de la plaza de Armas tomada por Manuel Mancilla en 1920.
Por Enrique Planas

Ubicado en el céntrico Portal de San Agustín, justo frente a la plaza de Armas, el estudio de los hermanos Carlos y Miguel Vargas funcionaba como el epicentro cultural de la ciudad de Arequipa a inicios del siglo XX. De ambos artistas conocemos bien sus fascinantes nocturnos, así como sus lúdicos y desinhibidos retratos femeninos, fiel reflejo de una sociedad moderna en transición.

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