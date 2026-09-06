Ubicado en el céntrico Portal de San Agustín, justo frente a la plaza de Armas, el estudio de los hermanos Carlos y Miguel Vargas funcionaba como el epicentro cultural de la ciudad de Arequipa a inicios del siglo XX. De ambos artistas conocemos bien sus fascinantes nocturnos, así como sus lúdicos y desinhibidos retratos femeninos, fiel reflejo de una sociedad moderna en transición.

Por su parte, Enrique Macías no tuvo un estudio propio. Trabajó como hábil asistente de los hermanos Vargas y, siendo pintor de formación, más que situarse tras la cámara se dedicaba al fino retoque de las imágenes. Manejaba la técnica del claroscuro de forma parecida a la de su célebre contemporáneo, el puneño Martín Chambi. Además del trabajo en el taller, colaboró como reportero gráfico para las fundamentales revistas “Variedades” y “Mundial”. Por desgracia, su vida se cortó de forma prematura al morir a los 27 años, en Río de Janeiro.

“Lonccos en Mollebaya”, imagen de los Hermanos Vargas fechada en 1925. Curadores Adelma Benavente y Petter Yenne recuperan un importante archivo digital de imágenes del Sur andino.

Competidor directo de los Vargas, Manuel Mancilla tenía su estudio fotográfico ubicado al frente de la plaza, en el número 100 del portal de Flores, muy cerca al prestigioso local del maestro Max T. Vargas. Lamentablemente, de su enorme producción no queda casi nada: según testimonios de sus descendientes, su valioso archivo fue destruido por sus propios vecinos, quienes robaron sus placas de negativo para reutilizar el vidrio.

“Chicheras en Carmen Alto”, postal mistiana tomada por Manuel Mancilla en 1930.

Adelma Benavente y Peter Yenne son los destacados curadores de la exposición “La Ciudad Perdida. Arequipa: En la mirada de los Hermanos Vargas, Enrique Macías, Manuel Mancilla”, que hasta el 14 de septiembre se presenta en la galería de El Cultural de la Ciudad Blanca. Se trata de imágenes provenientes del vasto archivo digitalizado por ambos investigadores desde 1999, trabajando con acervos en las ciudades de Arequipa, Cusco y La Paz. Comenzaron estudiando el trabajo de pioneros como Max T. Vargas, Emilio Díaz o los Hermanos Vargas, cuando entonces existía muy poca información disponible. Con el tiempo, descubrieron que había otros colegas anteriores y posteriores. A lo largo de 27 años de intensa labor, han llegado a recuperar para la memoria colectiva el trabajo de 17 fotógrafos de la región.

"El picadero", fotografía de Manuel Mancilla de 1917.

Fotografía de Manuel Mancilla que es parte de la exposición en Arequipa.

En la muestra abierta en el Cultural de Arequipa, además de los famosos hermanos Vargas —cuyo trabajo ambos curadores organizaron, clasificaron y digitalizaron cerca de cuatro mil negativos en vidrio de un total de 15 mil—, se recuperan imágenes inéditas de los menos conocidos Enrique Macías y Manuel Mancilla. De Macías descubrieron sus tomas disperso dentro del propio archivo de los Vargas; mientras que de Mancilla, sin negativos existentes, Benavente encontró 250 valiosas postales en una tienda anticuaria local. Se trata de bellas imágenes costumbristas, en excelente estado de conservación, que muestra orgullosas calles empedradas, entrañables plazas y dinámicos comercios de Arequipa, Cusco y La Paz.

Atardecer en la campiña, fotografía de Manuel Mancilla de 1925.

“La ciudad perdida” puede visitarse hasta el 14 de septiembre en la Galería de Arte del Cultural (calle Melgar 109, Arequipa). Asimismo, los curadores preparan una propuesta ambiciosa para el próximo año Lima, con material de 17 fotógrafos de Arequipa, Cusco y La Paz, representantes de la llamada Edad de Oro de la fotografía en el sur andino. Estemos atentos.