La inteligencia artificial revitaliza el Archivo Histórico

Se trata de imágenes que documentan momentos clave de la vida peruana: el primer clásico entre Universitario y Alianza Lima en 1928, en el antiguo Estadio Nacional de Lima; el homenaje al sabio italiano Antonio Raimondi en 1926; un aparatoso accidente de tráfico en la Lima de 1925; la celebración por el retorno de Tacna al Perú en 1929 presidida por el presidente Augusto B. Leguía, en el Hipódromo de Santa Beatriz.

La calidad de la impresión de la época nos daba cuenta del hecho pero el documento resultaba de grano grueso, poco definido. Nace entonces un reto: encontrar un método eficaz para recuperar la información y nitidez de aquellas fotografías originales. Así se gesta la iniciativa de emplear la Inteligencia Artificial Generativa para mejorar las imágenes que resguarda el Archivo Histórico de El Comercio, afrontando la tarea con responsabilidad y rigor informativo.

Las imágenes restauradas permitirán a nuestros lectores redescubrir los hechos históricos, siempre respetando su autenticidad y evitando que se agreguen o inventen elementos no presentes en las fotos originales.

Grave accidente de tránsito registrado en las calles del Centro de Lima hace un siglo: el 4 de octubre de 1925. Imagen de nuestro archivo histórico restaurada con inteligencia artificial.

Hay que remarcar que no toda imagen antigua puede ser restaurada con éxito por esta tecnología.

Para obtener resultados óptimos, la foto debe presentar una baja cantidad de ruido, resolución suficiente y un balance entre las zonas claras y las de sombra. Si los detalles faciales o contornos se encuentran demasiado difusos, la inteligencia artificial no podrá reconstruirlos de manera fiel, y cualquier intento de realce solo generaría artificialidad y pérdida de información esencial. Es fundamental seleccionar materiales gráficos aptos, así como las intervención tecnológica adecuada a cada caso, para lograr mejoras auténticas y profesionales.

La meta era que cada reconstrucción mantenga la transparencia periodística y la fidelidad histórica: reproducir lo mejor posible el momento capturado, el instante detenido por la cámara. Este enfoque permitió hallar una solución práctica, útil y rápida para mejorar imágenes de las que no existen negativos ni copias, solo el insumo digital extraído de los antiguos impresos.

Flamante estatua de Antonio Raimondi en la Plaza Italia, tomada el 19 de septiembre de 1926. (Foto del Archivo Histórico de El Comercio, restaurada con IA)

El proceso de restauración se apoyó en ‘prompts’ detallados, en los que se indicaban claramente la intención de restaurar o mejorar el material seleccionado, en qué condiciones llegaron estos a la IA y también apuntaban el propósito buscado: nitidez, claridad, resolución y tamaño, eliminando interferencias, artefactos artificiales y realzando algún detalle específico en cada imagen. Estas instrucciones resultaron claves para que la IA generativa lograra resultados óptimos y respetuosos con el contexto histórico de las imágenes.

—Así funciona—

La metodología seguida se puede resumir en tres pasos. Primero, seleccionar el PDF con mayor calidad, nitidez y definición de la imagen. Segundo, convertir la imagen elegida a JPG como formato intermedio. Por último, potenciar la fotografía digital gracias a las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Perplexity y otras, logrando versiones mejoradas para análisis y difusión sin sacrificar el rigor y valor periodísticos.

Este proceso experimental –que implica ensayo y error– apunta a poner la tecnología al servicio de la memoria colectiva, mejorando la calidad del material histórico disponible para el público de El Comercio. El uso responsable de IA permite reivindicar el derecho a la información y facilita la exploración de hechos históricos desde una mirada renovada. Continuaremos perfeccionando esta práctica, convencidos de que las mejores herramientas tecnológicas están al servicio de los lectores y de la historia que los une.