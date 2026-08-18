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Resumen

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Fidel Castro ha inspirado varios libros. Aquí un repaso.
Fidel Castro ha inspirado varios libros. Aquí un repaso.
Por José Carlos Yrigoyen

De todos los libros que se han escrito sobre el líder histórico de la revolución cubana, sin duda el más extraño y ambicioso es “La autobiografía de Fidel Castro”, de Norberto Fuentes. Fuentes era el más indicado para escribirlo: un narrador condecorado por el régimen, muy activo en su política cultural, que acabó volviéndose un disidente y exiliándose en Miami.

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