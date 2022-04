El más allá andino





En el Perú prehispánico los ritos funerarios y la creencia en un más allá queda demostrada por el descubrimiento de elaboradas tumbas como las de Sipán o Cao, en las que un hombre y una mujer nobles fueron enviados al otro mundo ataviados no solo con joyas y vestidos, sino también acompañados por quienes los servían en vida. No se trata de una resurrección, sino de una existencia que se prolonga en otro plano, pero que se encuentra conectado de alguna manera con el presente. El antropólogo Luis Millones en Después de la muerte. Voces del limbo y del infierno en territorio andino (2010) menciona esta relación al afirmar que los tres universos míticos andinos, el hanan pacha (mundo de arriba en el que habitaban los dioses), el uku pacha (mundo de adentro, de donde vienen los padres originarios y al que van los muertos y del que brotan las plantas) y el kay pacha (este mundo) están conectados. “Como sucede en otras religiones, los seres celestiales, los seres de la oscuridad y nosotros, somos todos parte de un sistema de relaciones que se nutre de intercambios, bajo normas de compromiso (…) que se deben cumplir so penas de castigos”.