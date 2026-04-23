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Destacamos la tradición catalana de Sant Jordi por el Día del libro. (Foto: iStock)
Destacamos la tradición catalana de Sant Jordi por el Día del libro. (Foto: iStock)
/ Albert Garrido Casoliva
Por Enrique Planas

En 1995, la Unesco instituyó el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Mucho antes, en 1926, España había elegido la misma fecha para celebrar la palabra impresa por coincidir con la muerte de Cervantes. Y es en Barcelona donde la efeméride es una de las fiestas más populares del año, pues se confunde con otra aún más añeja, consagrada al legendario protector de la ciudad: Sant Jordi, feliz tradición en la que todo enamorado debe regalar una rosa roja a su dama mientras que ella le corresponde con un libro.

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