En menos de tres años, Giselle Silva Panez perdió a cuatro personas muy queridas. Primero, fue su abuela Olga; luego, su gran amiga Margareth; y, un año más tarde, después de una larga enfermedad, su padre Max. No terminaba de recuperarse de estas pérdidas cuando su amado Raúl, su pareja y gran amigo, falleció de manera intempestiva en sus brazos, mientras caminaban a la casa donde vivían juntos.

Giselle Silva Panez nació en Lima, en 1966. Es psicóloga, terapeuta de artes expresivas y doctora en Filosofía por la Universidad de Zürich. Introdujo el concepto de resiliencia en nuestro país, y es autora de varios libros y estudios relacionados a los recursos personales para superar diversas situaciones.

Ella se encontraba en el último año de la Formación de Artes Expresivas en TAE Perú, cuando empezó a profundizar sobre su propia experiencia y decidió que ese sería su tema de tesis para graduarse. Así y tras más de dos años de explorar su dolor y canalizarlo a través de la danza, la pintura, la fotografía, la escritura, la escultura, la música y la poesía, publicó La travesía del duelo. Las artes como guía del proceso de recuperación, un libro publicado en diciembre de 2020 que tiene como misión ayudar a las personas que están pasando por una pérdida y a los profesionales que acompañan los duelos.

El libro está dividido en cinco partes: “¿Qué es la muerte y cuál es su relación con la vida?”, “El duelo: una travesía circular”, “El itinerario de la travesía: los territorios que visité”, “Reflexiones sobre el duelo” y “Acompañar terapéuticamente el duelo”.

La autora reflexiona, desde un testimonio íntimo y conmovedor, sobre la muerte y lo que esta nos deja, sobre la conexión que existe con la vida y cómo esta experiencia tan dolorosa le ha permitido restaurarse a sí misma a través de un viaje interior en el que transita por varias estaciones, a las que vuelve una y otra vez. Así, nos invita a romper los prejuicios con el duelo, y a verlo como una experiencia transitoria y creativa. Asimismo, nos recuerda que este no es lineal sino circular.

El tiempo

El libro inspira al lector mediante ejemplos vivos para ayudarlo a descubrir su propio proceso de duelo a través de las artes. En un capítulo, la autora le escribe una carta a la muerte reclamándole por la repentina partida de Raúl. Sin importarle si tiene una voz entonada, una prosa poética o un trazo definido, ella le pregunta: “¿Por qué te llevaste a quienes más amaba?” y la muerte le responde: “No me llevé a quien más amabas. No es contra ti lo que he hecho. Yo no he pensado en ti cuando vine por Max o por Raúl. Era su tiempo. El tiempo me lo indica, independientemente de que tú los amaras o no los amaras. Eso me es indistinto”.

En otro momento, la muerte le explica: “Lo sé. Mi acción trae mucho dolor, pero esta encierra también semillas de algo que luego ha de nacer si le brindas las condiciones para hacerlo. No hay blanco y negro. Todo en este mundo es proceso, y proceso es también lo que yo hago”. A pesar de esta terrible coyuntura, la muerte sigue siendo un tabú, un tema del que es mejor no hablar. Desde pequeños nos enseñan a relacionar la muerte con algo negativo, lleno de dolor y oscuridad. Y sí que lo es, pero también es parte de la vida.

Y, como deja entrever Silva Panez, las artes expresivas nos ayudan a darles importancia a los espacios imaginarios y a nuestras memorias para poder sanar y reconstruir las imágenes que queremos mantener con nuestro ser querido. Y a transformar nuestra pena en alegría, dejando a un lado la culpa, la rabia, la ira y otros sentimientos que se intensifican al no entender por qué esa persona ya no está más.

En momentos en que no podemos abrazar a las personas que están atravesando un proceso de duelo, este libro es una invitación a acercarse al dolor desde el arte y nos ofrece nuevas miradas en relación a la muerte para procesar mejor la partida de nuestros seres queridos. La travesía del duelo se puede adquirir en www.travesiadelduelo.com. El precio del libro físico es de S/ 50.00 y del libro digital es de S/ 20.00.

