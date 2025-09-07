6 / 10

Es un thriller psicológico y de ciencia ficción que explora la relación entre la identidad laboral y la personal, cuestionando qué sucede cuando una parte de ti es eliminada. La serie plantea una crítica inquietante al capitalismo, el control corporativo y la alienación del trabajo, mientras teje un misterio fascinante. Su originalidad y su enfoque en la fragmentación de la memoria la convierten en una de las series más intrigantes y relevantes de los últimos años. Coyuntura política: El auge del teletrabajo y el debate sobre el equilibrio entre vida laboral y personal (post-pandemia). La serie se estrenada en un momento en que el trabajo se había vuelto más central y a la vez más invasivo que nunca. La premisa de "separar" la vida laboral de la personal resonó con las discusiones sobre el bienestar de los empleados, la desconexión digital y el control corporativo en la era post-COVID.