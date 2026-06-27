Resumen

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De izquierda a derecha: los autores César Moro, Jaime Bayly y Oswaldo Reynoso.
De izquierda a derecha: los autores César Moro, Jaime Bayly y Oswaldo Reynoso.
Por José Carlos Yrigoyen

Si la homosexualidad no existiera, tal vez César Moro la habría inventado. La fraguó desde la entrega absoluta del cuerpo y los afectos, la idealización solar y mayestática (“Antonio es Dios”, “Antonio es el Inca”); la edificó a través de la constatación de las holoturias angustiosas, de las vías lácteas que fluyen de los genitales deseados. Después, Jorge Eduardo Eielson recogió la bandera de la alucinación producida por un amor incurable representado en un guapo muchacho extraviado por las calles de Roma. Juan Gonzalo Rose logró, mediante los códigos de la naturaleza, la ciudad y el humor tierno y a la vez desdichado, que supiéramos que buscaba en Lima, cada noche de su vida, a alguien que lo comprendiera; según propia confesión, nunca pudo encontrarlo.

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