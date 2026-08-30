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Resumen

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Rodada ya la cuarta parte de este siglo XXI, ¿somos capaces de proyectar una imagen, más o menos clara, de la Lima vista por los cineastas peruanos contemporáneos? ¿Podemos sintetizar esta mirada a partir de filmes como “Rosa Chumbe”, “El limpiador” o “La teta asustada”? ¿Cuánto se diferencian las películas “Magallanes”, “Paraíso” o “A punto de despegar” de la tradición de décadas anteriores?

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