Hijo de padres húngaros y eslovacos. Mayor de tres hermanos en una familia aquejada por problemas de salud mental. Galán atípico de rostro afeminado (las cejas depiladas, los labios carnosos) y de un peinado que inspiró a Elvis Presley. Donjuán incorregible. Padre y esposo fallido. Tantas cosas hay por decir de Tony Curtis, y tantos papeles podría uno resaltar (incluidos varios fiascos en los que cayó a lo largo de su carrera), que nos quedamos solo con tres roles notables, y muy disímiles, que enlazó entre 1957 y 1959, acaso los años estelares de su trayectoria.

—Elogio de la versatilidad—

En 1957, bajo las órdenes del director Alexander Mackendrick, Curtis sorprendería en “Chantaje en Broadway” (“Sweet Smell of Success”), cinta inscrita en el género negro, pero que sobre todo se enfocaba en las intrigas y los turbios manejos del mundo periodístico. Curtis interpreta allí a Sidney Falco, un agente de prensa ladino y sinuoso que trabaja para el influyente columnista J.J. Hunsecker (Burt Lancaster), quien quiere acabar con la relación que mantiene su hermana menor con un músico. Para ello, le pedirá ayuda a Falco, y este recurrirá a una serie de mentiras, sobornos y sabotajes que lo develan como un ser dúctil para transitar entre lo encantador y lo repulsivo. “Eres como una galleta llena de arsénico”, le dice el personaje de Lancaster al de Curtis, notable en su representación de esta figura desagradable y de escasa moral.

Al año siguiente, 1958, Curtis coprotagonizaría junto a Sidney Poitier “Fuga en cadenas” (“The Defiant Ones”), dirigida por Stanley Kramer. Es una película de premisa simple, pero ejecutada con nervio: cuando un camión que traslada a varios reclusos sufre un accidente, dos de ellos consiguen fugarse: ‘Joker’ y Cullen, Curtis y Poitier, un blanco y un afroamericano unidos por una cadena entre sus muñecas y distanciados por la discriminación imperante en la época. Aquí, Curtis encarna a un forajido rencoroso, medio racista, pero que poco a poco irá encontrando su redención. Pero pese a la barba crecida y una bala en el hombro, no pierde nunca el encanto en una historia de escape bastante física y a la vez esperanzadora.

En 1959, Curtis cerraría esta tríada fenomenal con “Una Eva y dos Adanes” (“Some Like It Hot”), del gran Billy Wilder. Una de las grandes comedias de todos los tiempos, en la que Curtis hace memorable dupla con Jack Lemmon (otro actor centenario), como dos músicos que se disfrazan de mujeres para huir de un grupo de gánsteres. Completa el trío protagonista Marilyn Monroe, a quien Curtis corteja en su faceta de charlatán seductor. Cinta hilarante, encantadora y sumamente fresca al retratar el travestismo, que de alguna manera confirma una constante en el trabajo de Curtis: la química generada con Lemmon guarda puntos en común con el vínculo con Lancaster en “Chantaje en Broadway” y Poitier en “Fuga en cadenas”. Porque ese fue Curtis: un actor que se sentía mejor de coprotagonista, complementándose con una figura a su altura. Un grande que prefería no quedarse solo.