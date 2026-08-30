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Resumen

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César Meza Salazar nació en Ayacucho. Muy joven se instaló en el Cusco, donde trabajó en el estudio del fotógrafo Martín Chambi. Años después se independizó para poner su propio estudio en la calle San Andrés. Poco más se sabe de él. Por ejemplo, que fue, básicamente, un retratista que trabajaba por encargo. Sin embargo, también tiene fotografías muy interesantes en las que indígenas miran directamente a la cámara, procediendo igual con sus retratos de poderosos gamonales. El contraste es provocador. Con el mismo interés, Meza se enfoca tanto en las personas aceptadas por la sociedad como por las que no lo son.

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