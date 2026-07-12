Si la Copa del Mundo resulta una religión, “Historia de los Mundiales de Fútbol” de Brian Glanville es su biblia indiscutible. Su autor, un inglés gruñón, de humor ácido y opiniones terminantes, asistió a una docena de etapas finales del torneo más importante del planeta y cada cuatro años aumentaba un sustancioso capítulo a este libro capital, repleto de datos sabrosos, de juicios arbitrarios (su inclinación por los equipos europeos llega a ser escandalosa) y escrito por una pluma que rezuma oficio e imaginación descriptiva: no hay nada más complicado que narrar un libro sostenido especialmente en partidos de fútbol y lograr que cada uno sea distinto para el lector. Glanville lo logra, especialmente en los primeros mundiales que cubrió. Su prestigio es tal que ha sido considerado como el mejor escritor de fútbol de la historia. ¿Lo es? Cuando Glanville comenzó tenía pocos contrincantes de peso que le pudieran hacer sombra. Hoy en día, son legión: los cultores literarios del Deporte Rey se han multiplicado por todo el orbe y cada año entregan una copiosa cantidad de títulos imprescindibles.

Es curioso que uno de los libros de fútbol más emblemáticos no haya sido compuesto por un escritor, sino por un arquero. Me refiero a “Tarjeta roja”, de Harald Toni Schumacher, llamado el Monstruo de Sevilla a raíz del salvaje foul con el que dejó fuera de combate al francés Patrick Battiston en dicha ciudad. Se trata de una autobiografía que tiene un doble mérito. El primero, mostrar con una honestidad suicida y minuciosa el verdadero rostro del mundo de los jugadores, los dirigentes y las imposiciones comerciales de las grandes marcas; el segundo, perfilar la carrera de un guardameta brillante, temperamental, de una rara sensibilidad, que perdió dos finales mundialistas pero consiguió instaurar un estilo y una personalidad inconfundible, ser titular durante casi una década en una de las selecciones más exigentes y volverse una leyenda que por momentos es épica y por otras muy negra. Demasiado humano, en suma.

Los orígenes del fútbol moderno en inglaterra, en ilustración de Thomas M. Hemy publicada en la revista “The Boys Own Paper” en 1897. / Buyenlarge

Desde hace varios años, cuando se hablaba sobre fútbol y literatura es inevitable mencionar “Fiebre en las gradas” de Nick Hornby como una suerte de Santo Grial del género. No hay duda de que es un libro bellamente trabajado, con tramos muy sentidos y una inteligencia emocional desusada. Es, además, innovador: su juego de combinar su experiencia como hincha del Arsenal con su infancia, su aprendizaje adolescente y los desconocidos desafíos de la juventud consigue una coherencia tal que entendemos el fútbol no como evasión de la realidad, sino complemento ontológico de nuestra esencia misma (y aquí entre nosotros ha generado algunos epígonos; el más destacable de ellos es el periodista Juan Carlos Ortecho, quien describe el lado B de los años setenta en el Perú en su recomendable “La fe de ayer”).

No hay que mudarse de idioma para encontrar crónicas futboleras de primer orden, y los lectores de “El partido (del siglo)” lo saben. El argentino Andrés Burgo edifica un auténtico canto de amor al fútbol al reconstruir, mediante infinidad de entrevistas, recortes, fuentes secundarias y de primera mano, todos los entretelones del encuentro que la Argentina de Maradona y la Inglaterra de Shilton disputaron por los cuartos de final de México 86 en el Estadio Azteca. El rigor, objetividad y prosa elegante y despojada de este volumen lo convierten en una obligación para cualquier estudiante de periodismo deportivo o para cualquier amante del fútbol, a secas. Luego de leerlo, es indispensable continuar la dosis con otro libro de Burgos (en colaboración con Alejandro Wolff): “El último Maradona”, que examina la deriva del Pelusa en el Mundial del 94 y su infame doping por efedrina, abismo del que nunca logró salir del todo.

Hablando de Maradona, es imposible resistirse a incluir en esta lista “Yo soy el Diego”, su autobiografía, que a diferencia del libro de Burgo carece de todo rigor, contiene mentiras flagrantes y un sesgo del tamaño de la Bombonera. Pero qué importa: sus páginas capturan la entrañable elocuencia del capitán histórico de la celeste y blanca y nos ofrecen un dudoso pero ameno testimonio de parte consagrado a su glorificación, victimización, a justificar sus pretensiones de inmortalidad y en dejar bien en claro su rebeldía ante los poderosos. Luego publicó unas memorias sobre la gesta del 86, “Así ganamos la Copa”, que son más de lo mismo, pero con menos encanto.

Sería un sacrilegio no mencionar en este recuento al inglés Jonathan Wilson, firmante de dos libros canónicos: “Ángeles de caras sucias”, lúcida historia del fútbol argentino, y sobre todo “La pirámida invertida”, un recorrido por la evolución táctica del fútbol, desde la anarquía de sus inicios hasta la cada vez mayor sofisticación de las últimas décadas. Lo fascinante de este texto es que podemos comprender cada opción táctica como la búsqueda de una identidad definida, como un manifiesto cultural y antropológico que engloba mucho más que una eficiente fórmula para ganar un partido.

¿Y cómo van las cosas por casa? En el Perú la literatura deportiva se encuentra todavía en agraz. Hay sin duda algunos autores prometedores o que ya han dado muestras de intuición afortunada y talento, pero también prevalecen los prejuicios atávicos que condenan al fútbol (y a cualquier deporte en general) a un tema menor. Ilusos. Olvidan quizá el recio poema de Alberti al golero húngaro Platko, que con la cabeza ensangrentada defendió su arco hasta la victoria, o el conmovedor “Polirritmo dinámico a Gradín, jugador de football”, de Juan Parra del Riego, o el extraño ensayo de Pasolini sobre el fútbol de poesía y el futbol de prosa, o la memorable crónica de Antonio Cisneros sobre sus desventuras viendo a Perú en el Mundial de 1982 mientras residía en Amsterdam. Nos faltan crónicas que no traten de los mismos asuntos (las pocas veces que fuimos a la Copa del Mundo, el campeonato de América de 1975), biografías de los jugadores que hicieron vibrar al respetable en escenarios propios y ajenos (Seminario, Cubillas, Uribe) y tanto más. En estos predios hay todavía muchísimo que hacer.

Top de libros

Estos son los libros que recomendamos para armar la biblioteca pelotera:

“El partido (del siglo)” Autor: Andrés Burgo Editorial: Tusquets Año: 2016 Páginas: 216

“Fiebre en las gradas” Autor: Nick Hornby Editorial: Anagrama Año: 1992 Páginas: 352

“Tarjeta roja” Autor: Harald Toni Schumacher Editorial: Torres de papel Año: 2015 Páginas: 180

“Historia de los Mundiales de Fútbol” Autor: Brian Glanville Editorial:T&B Editores Año: 2014 Páginas: 416

“Ángeles de caras sucias” Autor: Jonathan Wilson Editorial: Córner Año: 2018 Páginas: 624