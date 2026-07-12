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Resumen

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Por el Mundial 2026, hacemos un listado de literatura futbolística. (Ilustración generada con IA/ Gemini)
Por el Mundial 2026, hacemos un listado de literatura futbolística. (Ilustración generada con IA/ Gemini)
Por José Carlos Yrigoyen

Si la Copa del Mundo resulta una religión, “Historia de los Mundiales de Fútbol” de Brian Glanville es su biblia indiscutible. Su autor, un inglés gruñón, de humor ácido y opiniones terminantes, asistió a una docena de etapas finales del torneo más importante del planeta y cada cuatro años aumentaba un sustancioso capítulo a este libro capital, repleto de datos sabrosos, de juicios arbitrarios (su inclinación por los equipos europeos llega a ser escandalosa) y escrito por una pluma que rezuma oficio e imaginación descriptiva: no hay nada más complicado que narrar un libro sostenido especialmente en partidos de fútbol y lograr que cada uno sea distinto para el lector. Glanville lo logra, especialmente en los primeros mundiales que cubrió. Su prestigio es tal que ha sido considerado como el mejor escritor de fútbol de la historia. ¿Lo es? Cuando Glanville comenzó tenía pocos contrincantes de peso que le pudieran hacer sombra. Hoy en día, son legión: los cultores literarios del Deporte Rey se han multiplicado por todo el orbe y cada año entregan una copiosa cantidad de títulos imprescindibles.

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